Samanyolu Haber /Gündem / ABD: F-16 satışı ve İsveç'in NATO üyeliği bağlantılı değil /12 Eylül 2023 11:55

ABD: F-16 satışı ve İsveç'in NATO üyeliği bağlantılı değil

F-16 uçaklarının satışı ile İsveç'in NATO üyeliği arasında bağlantı olamadığını söyleyen ABD Dışileri Bakanlığı Sözcüsü, "bağlantı olmadığını ve olmaması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Türkiye'ye F-16 uçaklarının satışı ile İsveç'in NATO üyeliği arasında bağlantı olmadığını belirtti.

Miller konya ilişkin "Biz bağlantı olmadığını ve olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Ancak daha önce de Türk hükümetine ifade ettiğimiz üzere, satışın ABD Kongresi tarafından onaylanması gerekiyor" açıklamasında bulundu.

'Güncel bir gelişme yok'
Sözcüsü Miller, basın toplantısında "F-16 uçaklarının satışlarıyla ilgili güncel bir gelişme var mı? Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'la G20 marjında görüştüğünü ve ABD'nin İsveç'in NATO üyeliği ile F-16 satışı arasında bağlantı kurduğunu dile getirdi. Bunun Ankara'yı üzdüğünü ifade etti. Siz bunu nasıl açıklıyorsunuz?" sorularını yanıtladı.

Miller, satışla ilgili henüz güncel bir gelişme olmadığını söyledi.

'Tek aktör biz değiliz'
İki husus arasında bağlantı olup olmadığına ilişkin ise Miller, "Biz bağlantı olmadığını ve olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Ancak daha önce de Türk hükümetine ifade ettiğimiz üzere, satışın ABD Kongresi tarafından onaylanması gerekiyor" diye konuştu.

Miller, ABD Kongresi'nde ise bu iki konu arasında bağlantı kuranlar bulunduğunu belirterek "Bu süreçteki tek aktör biz değiliz" dedi
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