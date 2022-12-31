Suriye medyası: Türkiye, Suriye'deki tüm askerlerini çekmeyi kabul etti

Gerçek Gündem'ingöre, Moskova'da gerçekleşen Türkiye-Suriye-Rusya savunma bakanları arasındaki sürpriz toplantının ardından Suriye medyasından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.Al-Watan gazetesinin Şam'daki bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, görüşmelerin ardından Türkiye, Suriye'deki tüm askeri birliklerini çekmeyi kabul etti.Gazete ayrıca Ankara ve Şam yönetimleri arasında, YPG'nin hem Türkiye hem de Suriye için bir tehdit olduğu yönünde bir fikir birliği olduğunu öne sürdü.Toplantıda üzerinde anlaşılan konuların hayata geçirilmesi için Türkiye, Rusya ve Suriye arasında özel bir üçlü komisyon kurulacağı ifade edildi.