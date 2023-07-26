Suriye'de, ABD ile Rusya arasında 'İHA' gerilimi

ABD, Suriye'de IŞİD'e karşı bir görevde kullandığı insansız hava aracının (İHA) Rus savaş uçağı tarafından hedef alındığını açıkladı. İşaret fişeğiyle vurulan İHA'nın pervanesinin zarar gördüğü kaydedildi.



ABD Hava Kuvvetleri Korgenerali Alexus Grynkewich, "Rus savaş uçakları, IŞİD'i yenilgiye uğratma görevindeki bir ABD MQ-9 insansız hava aracına tehlikeli bir şekilde yakın uçarak taciz etti ve doğrudan tepesindeki bir konumdan işaret fişekleri attı" dedi.



Hasar gören MQ-9'un üssüne dönmeyi başardığını belirten Grynkewich, "Suriye'deki Rus güçlerini bu pervasız, sebepsiz ve profesyonel olmayan davranışa derhal son vermesini" istedi.



Grynkewich ayrıca, bir Rus jetinin 16 Temmuz'da insanlı bir keşif uçağına yaklaştığını, onu türbülanstan geçmeye zorladığını ve "mürettebatın uçağı güvenli bir şekilde kullanma kabiliyetini" azalttığını söyledi.



ABD: IŞİD lideri El Muhacir Suriye'nin doğusunda öldürüldü

ABD, Rus pilotları Suriye üzerinde bir dizi "güvensiz manevra yaparak hem uçakları hem de mürettebatı riske atmakla" suçluyor.



ABD, bu ayın başlarında Rus uçaklarının Suriye üzerinde 24 saat içinde iki kez Amerikan MQ-9 insansız hava araçlarını, işaret fişekleri atarak taciz ettiğini kaydetti.



Washington, mart ayında bir Rus jetinin Karadeniz üzerinde görev yapan MQ-9'un pervanesine çarparak düşmesine neden olduğunu bildirdi.