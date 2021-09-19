Samanyolu Haber /Gündem / Suriye'de görev yapan üç general istifa dilekçesi verdi /19 Eylül 2021 09:03

Suriye'de görev yapan üç general istifa dilekçesi verdi

Sözcü yazarı Saygı Öztürk Suriye'de görev yapan üç generalin istifa dilekçesi verdiğini öğrendim dedi

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Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, çoğunluğu İdlib bölgesinde olmak üzere bu sene içinde 77 şehit verildiğini belirterek, "Şehit sayılarımızı incelediğimizde bazı yıllarda daha fazla şehit verdiğimiz anlaşılıyor. Örneğin, AKP'nin iktidara geldiği 2003 yılında 31 şehit. 2004'te 75 şehit. 2009'da 62 şehit. 2013 yılında 61 şehidimiz olmuştu. Yani, bu yılın ilk 9 ayında verdiğimiz şehit sayılarından düşüktü" diye yazdı.

Suriye'de görev yapan Tuğgeneral Metin Eştürk, Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir ve Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Ercan Çorbacı'nın istifalarına işaret eden Öztürk, "Şu günlerde üç generalin de istifa dilekçesi verdiğini öğrendim. Ancak, dilekçe vermeleri onların ayrılacağı anlamına gelmesin. Genelkurmay bunları kabul etmeyebilir, bu nedenle isimlerini de yazmıyorum" ifadelerini kullandı.
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