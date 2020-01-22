Samanyolu Haber /Dünya / "Suriye'de Rusya ile ABD karşı karşıya geldi" iddiası /22 Ocak 2020 22:04

"Suriye'de Rusya ile ABD karşı karşıya geldi" iddiası

Diğer bazı ülkelerin yanında ABD ve Rus askerlerinin de bulunduğu Suriye'de bu iki büyük gücün birliklerinin karşı karşıya geldiği iddia edildi.

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Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye'de konuşlu Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin, Rus askeri aracını durdurarak geri çevirdiğini açıkladı.

Gözlemevi, Irak sınır kapısı olan Semelka'ya doğru yol alan Rus askerlerinin, ABD kuvvetleri tarafından durdurulduğunu duyurdu. Melkiye-Mabada otoyolunda aracın önünü kesen Amerikan ordusuna bağlı 4 zırhlı, otoyol üzerinde trafik yoğunluğuna neden oldu.

Amerikan askerlerinin, Rus aracını geri çevirerek ana yola kadar eskort ettikten sonra Kamışlı üssüne döndüğü belirtildi.

Hafta başında yaşanan başka bir olayda Amerikan askerlerin, Doğu Suriye'deki Rumeylan petrol sahasına doğru ilerleyen Rus askerlerini durdurmuştu.
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