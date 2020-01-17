Samanyolu Haber /Spor / Sürpriz istifanın perde arkası... /17 Ocak 2020 12:09

Sürpriz istifanın perde arkası...

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin istifasından önce Başkan Ali Koç ile tartıştığı iddia edildi.

SHABER3.COM

Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli'nin sürpriz istifasının perde arkasına dair yeni bilgiler ortaya çıkıyor. 

Başkan Ali Koç ile Comolli arasındaki tartışmanın "bardağı taşıran son damla" olduğu iddia edildi.

KOÇ'TAN COMOLLİ'YE: HARCANAN PARA ORTADA, KARŞILIĞI NEREDE?

Damien Comolli'yi hazırladığı raporla eleştiren Başkan Koç alınan oyuncuların durumunu anlatıp yatırımların sonuç vermediğini ifade etti. 

Koç, “Yaptığın tüm projeler ve planlamalar hatalı. Tutan hamlen yok. Altyapıya getirdiğin adam (David Badia) kaçtı gitti. Gençlere harcanan para ortada. Karşılığı nerede? ‘Hoca (Ersun Yanal) oynatmıyor' dedin. Cocu da oynatmadı. Gidenler, gittikleri kulüpte süre alamıyor. Burada hiç mi hatan yok?” sorusunu yöneltti.

Geçen sezon Fenerbahçe tarihinin en kötü günlerini geçirdikleri hâlde Comolli'ye destek verdiğini aktaran Koç, "Sen kalktın, Twitter'dan bizi ateşe attın. Biz aile içindeki konuları kendi aramızda konuşurken sen kamuoyu yaratmaya çalıştın. Böyle olmaz.” dedi.

"PRESTİJİMİ SARSTINIZ, BU ŞARTLARDA ÇALIŞAMAM"

Bunun üzerine Comolli, “Transfer görevinden beni aldınız. Prestijimi sarstınız. Bu şartlarda çalışamam. İstifa edeceğim.” karşılığını verdi. 

Koç da “Aynı düşüncedeyim.” sözleriyle istifayı kabul etti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç (sağda) geçen sezon yapılan transferlerin aynı menajerler üzerinden gerçekleştiği için Damien Comolli'yi eleştirdi. 

COMOLLİ DÖNEMİNDE TRANSFER İÇİN 40 MİLYON EURO HARCANDI

Koç, Comolli'ye, onun isteğiyle Batur Altıparmak ve Ömer Koray Uzun ile çalıştıklarını ancak başarısız olunduğunu söyleyip hesap sordu.

Sözcü'nün haberine göre Comolli döneminde Fenerbahçe toplam 30 transfer yaptı. Sarı-Lacivertliler geçen sezon 16, bu sezon ise 14 ismi transfer etti. 

Toplam 40 milyon euro (264 milyon TL) harcandı. Comolli'nin döneminde toplam 41,3 milyon euro transfer geliri elde edildi. Ancak satılan oyuncuların tamamı, eski yönetim tarafından transfer edilmişti.
 
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