Samanyolu Haber /Ekonomi / Süte bir ayda yüzde 23 zam /01 Şubat 2021 12:09

Süte bir ayda yüzde 23 zam

Undan ayçiçek yağına, şekerden süte kadar hemen hemen bütün gıda mamullerinde zamlar peş peşe geliyor. Ocak ayında sadece pastörize sütün fiyatı yüzde 23 arttı.

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Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin (TZOB) aylık bülteninde üretici ve tüketici fiyatları arasındaki makasın bir türlü kapanmadığı belirtildi. 

Ocak ayında markette 22, üreticide 13 üründe fiyat artışı yaşanırken, markette 18, üreticide 10 ürünün fiyatında da düşüş olduğuna işaret edildi.

MARKETTE EN FAZLA FİYAT ARTIŞI SÜTTE

TZOB'a göre, markette en fazla fiyat artışı yüzde 23,65 ile pastörize sütte yaşandı. 

Sütteki fiyat artışını yüzde 21,66 ile kabak, yüzde 16,77 ile beyaz peynir, yüzde 16,70 ile patlıcan, yüzde 14,52 ile sivri biber, yüzde 12,77 ile tereyağı, yüzde 11,55 fındık, yüzde 9,58 ile yoğurt, yüzde 9,56 ile kuru üzüm, yüzde 8,38 ile kırmızı mercimek, yüzde 6,73 ile limon takip etti.

Ocakta fiyatı en fazla artan ürünün markette süt ve üreticide salatalık, fiyatı en fazla düşen ürünün ise markette karnabahar, üreticide lahana olduğu belirtilen basın bülteninde, lahananın 4 kat, maydanozun 3,9 kat, süt ve patatesin 3 kat, marulun 3,1 kat fazlaya tüketiciye satıldığının altı çizildi.

Üreticide 68 kuruş olan lahananın 2 lira 70 kuruşa, 50 kuruş olan maydanozun 1 lira 96 kuruşa, 2 lira 73 kuruş olan sütün 8 lira 94 kuruşa, 67 kuruş olan patatesin 2 lira 17 kuruşa, 1 lira 68 kuruş olan marulun 5 lira 19 kuruşa satıldığı bilgisi verildi.
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