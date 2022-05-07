Süte yine zam geliyor

Başta temel gıda ürünleri olmak üzere çok sayıda kaleme zamlar gelmeye devam ediyor. Ay sonunu zor getiren vatandaşa bir kötü haber de sütten geldi. Çocukları da yakından ilgilendiren bu zam sonrası vatandaşın ne yapacağı ise merak konusu oldu. Süt fiyatlarında artış devam ederken Ulusal Süt Konseyi tarafından yapılan açıklama ile 15 Mayıs 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere çiğ sütün litre başına zam gelecek. Tarım sektörü temsilcisi Eşref Şekerli ise süt fiyatları üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Et ve süt ürünleri arasında bağlantı olduğunu belirten Şekerli sorunun çözümünü açıkladı.





ÇİĞ SÜTÜN LİTRESİ EN DÜŞÜK 8 TL OLDU

Yüksek zamlardan dolayı maliyetlerin yükselmesi süt fiyatlarına da yansıdı. 1 litre çiğ sütün üretim maliyeti 8 TL'ye çıktı, Et ve Süt Kurumu üreticiden alım fiyatına 1,8 lira zam yaparak, marketlerdeki süt fiyatlarını da etkiledi. Bu zamlardan sonra marketlerde de süte zam gelmesi bekleniyor.









ÇİFTÇİYE DESTEK VEREREK BU PROBLEMİN ÜSTÜNDEN GELMELİYİZ

Türkiye'nin haberine göre; Son dönemlerde et fiyatların gelen yüksek zamlardan dolayı beyaz ete yönelen vatandaşa süt fiyatlarından da kötü haber geldi. Enflasyonla beraber yükselen maliyet fiyatları yem fiyatlarını da yükseltti. Buna paralel olarak çiftçiler hayvanlarını kesime yönlendirdi. Bu durumun süt fiyatlarını ciddi oranda etkileyeceğini belirten Tarım sektörü temsilcisi Eşref Şekerli, "Hayvancılık tarafından bugün adım atılsa ve yeni bir revizyona gidilse dahi, bunun meyvelerini 26 ay sonra alacağız. En basitinden bir hayvanın gebelik süreci 9 ay. Kesilmesi 16 ay. Bu işi toparlamak uzun süre alacak. Dolayısıyla ortada bir yangın varken, acil müdahale için ithalat şart hale geldi. Hayvan sayımızı artırarak ve çiftçiye daha fazla destek vererek bu problemin üstesinden gelebiliriz" şeklinde konuştu.





SÜT VEREN HAYVANLAR KESİME GİDİYOR

Tarım sektörü temsilcisi Eşref Şekerli, yaşanan yüksek maliyetlerden dolayı süt veren hayvanların da mezbahaya gönderildiğini, çiftçilerin ellerinde olan hayvanları mecburen kesime yolladığını belirtti. Şekerli, hayvan sayısının artması için 8 ay ile 12 ay arasında canlı hayvanların ithal edilebileceğini, hayvan sayısının acil olarak artırılması gerektiğini, piyasada dana problemi yaşanacağını ifade etti.