Suudi Arabistan’da bir günde 81 kişi idam edildi

BBC Türkçe’nin aktardığına göre yedisi Yemenli ve biri Suriyeli olan bu kişiler ‘terörizm gibi birden fazla suç işlediği’ iddia edildi. İdam edilenlerin bir kısmının IŞİD ve El Kaide üyesi, bir kısmının ise Yemen’deki Husilerden olduğu açıklandı.







Devlet ajansı SPA’ya göre idam edilen kişiler 13 yargıç tarafından yargılandı ve üç aşamalı bir yargı sürecinden geçti. Hükümlüler hayati ekonomik hedeflere karşı saldırı planlamak, güvenlik güçlerini öldürmek, işkence, adam kaçırma, tecavüz ve silah kaçakçılığı ile suçlanıyordu.





Uluslararası Af Örgütü Suudi Arabistan’ın 2020’de en fazla kişiyi idam eden beşinci ülke olduğunu açıklamıştı. Listede Suudi Arabistan’ın önünde Çin, İran, Mısır ve Irak yer alıyordu.



