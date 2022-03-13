Türkmenistan'da oğul Berdimuhamedov dönemi başlıyor

Seçimlerde Serdar Berdimuhamedov, sekiz adayla birlikte babasının koltuğuna geçmek için yarıştı. Son yıllarda hızla yükselen oğul Berdimuhamedov hali hazırda Devlet Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.







DW’nin aktardığı habere göre, 2006 yılından beri iktidarda olan 64 yaşındaki Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov bir ay önce yaptığı açıklamada görevinden çekileceğini duyurmuştu. Kararı ilerleyen yaşı sebebiyle aldığını söyleyen Berdimuhamedov “ülkenin başına yeni genç yöneticilerin gelme zamanı geldiğini” söylemişti. Berdimuhamedov görevinden ayrılacak olmasına rağmen politikada aktif olarak görev yapmaya devam edecek ve parlamentonun üst kanadının başkanlığı görevini yürütecek.





Türkmenistan resmi televizyonu devlet başkanlığı seçiminin “Modern Türkmen toplumunun demokratikleşme sürecinin geri dönülmez olduğunu gösterdiğini” belirtti. Aşkabat’ta seçim merkezlerine giderek oy kullanan seçmen sayısının yüksek olduğu belirtiliyor.



