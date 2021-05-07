Samanyolu Haber /Gündem / Suudi Arabistan, İran'la görüşmeleri resmen açıkladı /07 Mayıs 2021 16:22

Suudi Arabistan, İran'la görüşmeleri resmen açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden'ın İran'la nükleer anlaşmaya geri dönme işaretleri vermesine koşut Suudi Arabistan ile İran arasında gizli görüşmeler yürütüldüğü iddiasına Riyad'dan doğrulama geldi.

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Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih'in 'son dönemde Suudi Arabistan ile İran arasında birden fazla diyalog görüşmesine ev sahipliği yaptıklarını' duyurmasının ardından, Suudi Dışişleri Bakanlığı Politika Planlama Başkanı Büyükelçi Rayed Kırımlı Reuters'e bir doğrulama açıklaması yaptı. 

Üst düzey Suudi diplomat, İran'la görüşmeler için "Umarız başarılı olurlar; ancak kesin bir sonuca varmak, henüz çok erken ve vakitsiz olur" ifadelerini kullandı. 

Suudi Arabistan'ın ilk doğrulama açıklamasını yapan Büyükelçi Kırımlı, 'Tahran'ın vaatlerinin sözde kalmaması ve eylemlerinin teyit edilmesi gerektiğini' sözlerine ekledi. 

Daha önce Financial Times, 9 Nisan'da Irak'ta gerçekleşen gizli İran-Suudi buluşmasının, 2016'da diplomatik ilişkileri koparan iki ülke arasındaki ilk önemli siyasi görüşme olduğunu yazmıştı. 

Şii-Sünni çekişmesine dayanan tarihi husumetleri bulunan ve bölgede birbirine karşı örtülü savaş yürüten iki ülke arasındaki diplomatik kopuş, 2016'da Suudi Arabistan'ın önde gelen Şii dini yetkili Şeyh Nimr'i idam etmesinin ardından Tahran'daki Büyükelçiliği'nin protestocuların saldırısına uğraması üzerine gelmişti.
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