Suudi Arabistan saldırısı sonrası Rusya'dan yeni hamle

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün Ankara'da düzenlenen üçlü zirvenin ardından yapılan basın toplantısında Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine saldırıyla ilgili soruya, kraliyetin Rusya'da hava savunma sistemi olabileceği şeklinde cevap vermesinin ardından konuyla ilgili bir açıklama da Rus askeri ihracat şirketi Rosoboronexport'tan geldi.





Interfaks haber ajansında yer alan habere göre Rosoboronexport Müdürü Aleksandr Miheyev, Kasım ayında Dubai'de yapılacak havacılık fuarında Rusya'nın Ortadoğu'daki ortaklarına anti-drone silahlarının satışını görüşeceklerini söyledi.





Suudi Arabistan'ın devlet petrol şirketi Aramco'nun iki tesisi Cumartesi günü insansız hava araçlarıyla vurulmuştu. Saldırılar dünya petrol arzının yüzde 5'ini etkilemişti. Saldırıları Yemen'de Şii Husiler'in silahlı kuvvetleri üstlenmişti. (sol.org.tr)