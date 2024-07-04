Suudi Arabistan Türkiye ile savunma iş birliği yapacak

DW Türkçe'de yer alan habere göre Suudi Arabistan devletine ait silah ve savunma ekipmanları şirketi SAMI, Türk şirketleri ile yerinde üretim imkanlarının araştırılmasını öngören 3 ayrı mutabakat zaptı imzaladı.



Şirketin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre SAMI, insansız hava aracı üreticisi Baykar için Krallık'ta üretim kapasitesi oluşturacak ve Baykar'a ürün geliştirecek. Ayrıca Aselsan ile yapılan benzer anlaşmaya göre iki şirket, Krallık topraklarında ortak savunma teknolojileri geliştirmek üzere işbirliği hedefliyor. SAMI, küresel uzay sektörünün hizmetine sunulmak üzere yeni teknolojiler geliştirme amacıyla Türk uzay şirketi Fergani ile de bir ön anlaşma imzaladı.



Somut bir üretim veya satış hedefi içermeyen, niyet beyanı niteliğindeki anlaşmalar, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman el-Suud ve Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün katıldığı törenle imzalandı.



Görgün sosyal medyadan paylaştığı mesajda, "İki tarafın uzun vadeli stratejik ortaklık konusunda uzlaşı içinde olduğunu görmekten çok memnun olduk. İki ülkenin şirketleri bu imzalarla güçlerini birleştirmek için önemli bir adım attı" dedi.



Konuk Bakan da sosyal medya sitesi X üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'nin büyük savunma şirketlerinin CEO'ları ile, "Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu çerçevesinde işbirliği olanaklarını görüştüğünü" söyledi.



Bakan Suud, 2 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de bir görüşme gerçekleştirmişti. Konuk Bakan ayrıca mevkidaşı Yaşar Güler ile de ayrı bir toplantıda bir araya gelmişti.