Samanyolu Haber /Dünya / Suudi Arabistan'dam Anadolu Ajansı ve TRT kararı /13 Nisan 2020 23:18

Suudi Arabistan'dam Anadolu Ajansı ve TRT kararı

Suudi Arabistan yönetimi, Anadolu Ajansı (AA) ve TRT Arapça'nın internet sitelerine erişime engel getirdi.

SHABER3.COM

Suudi Arabistan yönetimi, Anadolu Ajansı (AA) ve TRT Arapça'nın internet sitelerine erişime engel getirdi.

Ülkede bu sitelere girmeye çalışanlar, "Özür dileriz, bu site Enformasyon Bakanlığı'nın kurallarına aykırıdır” mesajıyla karşılaşıyor.

Konuyla ilgili Suudi Arabistan’dan resmi bir açıklama yapılmazken bazı sosyal medya aktivistleri bu durumu basın ve ifade özgürlüğü ihlali olarak nitelendirdi.

"Basın ve ifade özgürlüğü ihlali”
Cenevre merkezli Gazetecileri Destekleme Komitesi, Suudi Arabistan'ın Türk basın kuruluşlarına ait internet sitelerine getirdiği sansürü kınadı.

Komitenin açıklamasında, gazetecilere ve basın kuruluşlarına yönelik ihlallerin, siyasi baskılar için bir araç olarak kullanılmaması gerektiği söylendi.

Konuyla ilgili aboneleriyle bir haber servis eden Anadolu Ajansı, Suudi Arabistan’da yaşanan gelişmeleri haber ve analizleriyle kamuoyuna tarafsız bir şekilde yansıttığını belirtti.
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