Samanyolu Haber /Gündem / Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Kaç kişilik kontenjan ayrıldı, şartlar ne? /20 Haziran 2022 18:29

Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Kaç kişilik kontenjan ayrıldı, şartlar ne?

Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Haram İşleri Başkanlığı, bu yıl hac ibadetini yapacaklar için tüm hazırlıkların eksiksiz hazırlandığını ve hac vazifesini yapacak müslümanları 10 binden fazla personelin karşılayacağını açıkladı.

SHABER3.COM

Mescid- i Nebevi ve Mescid-i Haram İşleri Başkanı ve Kabe İmamı Şeyh Abdulrahman Al-Sudeys, Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik Al-Rabiah’ın katıldığı toplantıda, bu yılki hac planını açıkladı. Sudeys, bu yıl yapılan hac ibadeti planının şuana kadarki en büyük operasyonel plan olduğunu belirterek, hac ibadetini yapacaklar için 10 binden fazla personelin çalışacağını bildirdi.

Sudeys, Kral Abdülaziz Kapısı, Kral Fahd Kapısı ve Bab Al-Selam Kapısı’nı hacıların ve ziyaretçilerin girişi için tahsis edildiğini söyleyerek, Kabe’nin çevresinin yalnızca tavaf edilmesi için ayrıldığını belirtti. Yaşlı ve engelliler için 2 bin elektrikli aracın da hazırlandığını belirten Sudeys, Arafat hutbesinin 10 farklı dile çevrileceğini açıkladı.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı ise sağlık koşullarına göre hac vazifesini yapacak müslümanların sayısını kademeli olarak artırmayı istediklerini dile getirdi.

Bu yıl yurt dışından hacı adaylarını kabul etmeye başlayan Suudi Arabistan, henüz tamamıyla etkisi sona ermeyen Covid-19 salgını nedeniyle ülke içinden ve dışından toplam bir milyon ziyaretçinin kabul edileceğini açıklamış,  Türkiye’ye de 37 bin 770 kişilik kontenjan ayırmıştı.

Bu yıl hac için kutsal topraklara kabul edilecek ziyaretçilerde 65 yaş altı olması şartı aranıyor. Ayrıca Covid-19 aşısının temel dozlarını yaptırmış olmaları gerekiyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Kaç kişilik kontenjan... Sonraki Haber >>

Güldür Güldür'de çekilen bölüm yayımlanana kadar mazota 5 lira zam geldi

Güldür Güldür'de çekilen bölüm yayımlanana kadar mazota 5 lira zam geldi

BeyazTV'de 'cin çıkarma' seansı, sunucu gülmemek için kendini zor tuttu

BeyazTV'de 'cin çıkarma' seansı, sunucu gülmemek için kendini zor tuttu

Polisten Mustafa Yeneroğlu'na tehdit

Polisten Mustafa Yeneroğlu'na tehdit

Cevheri Güven, SADAT'tan daha büyük olan tehlikeyi açıkladı

Cevheri Güven, SADAT'tan daha büyük olan tehlikeyi açıkladı

İşte IFLC Türkçe şarkı yarışması birincisi

İşte IFLC Türkçe şarkı yarışması birincisi

ABD Başkanı Joe Biden bisikletten düştü

ABD Başkanı Joe Biden bisikletten düştü

Akaryakıt zamları vatandaşı çileden çıkardı

Akaryakıt zamları vatandaşı çileden çıkardı

Hindistan'da polisler gözaltındaki Müslümanları dövdü

Hindistan'da polisler gözaltındaki Müslümanları dövdü

Demirtaş tişörtü giyen çocuk ve hamile annesi gözaltına alındı

Demirtaş tişörtü giyen çocuk ve hamile annesi gözaltına alındı

Canlı yayında iktidarı eleştirirken elektrikler gitti

Canlı yayında iktidarı eleştirirken elektrikler gitti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:32:04