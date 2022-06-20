Suudi Arabistan'dan 'hac' açıklaması: Kaç kişilik kontenjan ayrıldı, şartlar ne?

Mescid- i Nebevi ve Mescid-i Haram İşleri Başkanı ve Kabe İmamı Şeyh Abdulrahman Al-Sudeys, Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik Al-Rabiah’ın katıldığı toplantıda, bu yılki hac planını açıkladı. Sudeys, bu yıl yapılan hac ibadeti planının şuana kadarki en büyük operasyonel plan olduğunu belirterek, hac ibadetini yapacaklar için 10 binden fazla personelin çalışacağını bildirdi.







Sudeys, Kral Abdülaziz Kapısı, Kral Fahd Kapısı ve Bab Al-Selam Kapısı’nı hacıların ve ziyaretçilerin girişi için tahsis edildiğini söyleyerek, Kabe’nin çevresinin yalnızca tavaf edilmesi için ayrıldığını belirtti. Yaşlı ve engelliler için 2 bin elektrikli aracın da hazırlandığını belirten Sudeys, Arafat hutbesinin 10 farklı dile çevrileceğini açıkladı.





Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı ise sağlık koşullarına göre hac vazifesini yapacak müslümanların sayısını kademeli olarak artırmayı istediklerini dile getirdi.





Bu yıl yurt dışından hacı adaylarını kabul etmeye başlayan Suudi Arabistan, henüz tamamıyla etkisi sona ermeyen Covid-19 salgını nedeniyle ülke içinden ve dışından toplam bir milyon ziyaretçinin kabul edileceğini açıklamış, Türkiye’ye de 37 bin 770 kişilik kontenjan ayırmıştı.





Bu yıl hac için kutsal topraklara kabul edilecek ziyaretçilerde 65 yaş altı olması şartı aranıyor. Ayrıca Covid-19 aşısının temel dozlarını yaptırmış olmaları gerekiyor.