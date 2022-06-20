Erdoğan'la Yunanistan arasında 'pushback' gerilimi: 'Mültecilerin dramlarına şahit oluyoruz'

Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde gerilim karşılıklı açıklamalarla tırmanırken, bu kez iki ülke arasında göçmen krizi üzerinden karşılıklı suçlamalar başladı.







Bugün Erdoğan, Atina hükümetini hedef alırken, “Hemen her gün Yunan güvenlik güçleri tarafından zulmedilen, Göç ve mülteciler meselesinde asıl yükü sesi çok çıkan gelişmiş toplumlar değil, kriz bölgelerine komşu bizim gibi ülkeler çekmektedir” dedi.





Erdoğan, “Kabul ettikleri birkaç yüz mülteciyi reklam malzemesi olarak kullananlar derinleşen insani krizler karşısında hiçbir sorumluluk üstlenmiyor” ifadelerini kullandı.







ATİNA YÖNETİMİ İDDİALARI REDDETTİ

Yunanistan’dan Erdoğan’ın sözlerine yanıt gecikmedi. Yunan Hükümet Sözcüsü Giannis Economou, Erdoğan’ın iddialarını reddederek, Ankara’nın bunun yerine, göçmenleri çürük teknelerle Ege’nin öbür ucuna gönderen insan tacirlerini durdurmaya odaklanması gerektiğini söyledi.







Economou, “Denizin ortasında kaderine terk edilen 21’i çocuk 108’den fazla göçmen, sahil güvenlik ekiplerince oldukça olumsuz koşullarda büyük bir operasyonla kurtarıldı” dedi. Hafta sonu turistik tatil beldesi Mikonos açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yaklaşık 108 göçmen kurtarılmıştı.





DİREKT OLARAK ERDOĞAN’I HEDEF ALDI

Yunan sözcü, “Sahil Güvenlik kadın ve erkeklerinin gerçekleştirdiği bu operasyon, onların sistematik iftiralarına olduğu kadar bu iftiracıları teşvik edenlere yönelik de bir tepkidir” dedi.







Economou Erdoğan’ı hedef alarak, “Yunan Sahil Güvenliğin’e kolaylıkla pervasız eleştirilerde bulunanlar gerçekleri görsün ve dikkatlerini kaçakçılık çetelerine ve onları örtbas etmeye çalışanlara çevirsin.” dedi.





