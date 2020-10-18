Suudi Arabistan'ın Türkiye kararı satışlara yansıdı





Buna göre Suudi Arabistan vatandaşlarının Türkiye'den aldığı ev sayısı, hem pandemi hem de uygulanan ambargo nedeniyle yüzde 75 oranında düştü. Buna göre 2019 yılının Eylül ayında 214 adet konut satın alan Suudi Arabistan vatandaşları bu yıl aynı ayda sadece 52 adet konut satın aldı.







PEKİ NE OLMUŞTU?

Ülkenin İç İstihbarat Birimi'nin (Mabahith) para çıkışlarını yakın takibe almaya başladığı, Türkiye'ye 100 bin doların üzerinde para gönderen çok sayıda Suudi vatandaşına da para cezası kesildiği öğrenilmişti. Suudi Arabistan Genel İstihbarat Müdürlüğü'nün de Türkiye ile yakın ilişkisi bulunan işadamlarını bu ticaretten vazgeçmeleri yönünde ağır baskı altına aldığı belirtiliyor.

'EVLERİNİZİ SATIN' BASKISI Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın talimatı ile Türkiye'den ev alan Suudi vatandaşlarının evlerini satmalarının istenmesi Türk gayrimenkul piyasasını zor durumda bıraktı





Son dönemde Türk ürünlerine karşı ambargo kampanyaları ile gündemde olan Suudi Arabistan adeta çizmeyi aştı. Ülkenin, Türkiye'den ev alan Suudi vatandaşları da izlemeye aldığı öğrenildi.