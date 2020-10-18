Dünyayı heyecanlandıran Covid-19 gelişmesi: Aşının ilk görüntüsü geldi

ABD merkezli çokuluslu ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanlarının kurduğu BioNTech’in geliştirdiği corona virüsü aşısında sona gelindi… Pfizer, paylaştığı video ile bütün dünyayı heyecanlandıran gelişmeyi duyurdu.











Şirket, Belçika’daki Puurs’ta geliştirilen Covid-19 aşılarının seri üretim bandındaki üretim aşamasını uluslararası kamuoyu ile paylaştı. Almanya’nın Mainz kentinde Türk profesör Uğur Şahin ile eşi Özlem Türeci’nin kurduğu ve yönettiği biyoteknoloji şirketi BioNTech ile aşı sürecini sürdüren Pfizer’ın küçük şişelerde binlerce corona virüsü aşısı üretmeye başladığı belirtildi.





Pfizer, aşının güvenli ve etkili olduğunun klinik olarak da kanıtlanması ve resmi mercilerden de onay alınması durumunda üretilen aşının dağıtılacağını duyurdu.









İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Mail on Sunday’in manşetlerine taşıdığı bu görüntülerde Pfizer’ın şu an bile yüz binlerce dozluk aşı ürettiği tespit edildi. Üretilen bu aşıların depolanacağı ve klinik test sonuçlarına göre satışa çıkarılabileceği belirtildi.





İKİ DOZLUK AŞI GELİŞTİRİLDİ





Şirket 2021 yılında 1.3 milyar doz aşı üretmeyi planladıklarını duyurdu. Şirket corona virüsü aşılarının iki doz olarak geliştirildiğini de açıkladı.





Pfizer’ın Birleşik Krallık CEO’su Ben Osborn, “Aşıların üretim bandındaki hareketini görmek harika bir histi. Bütün bu çabaların ve uğraşının sonucunda aşının gerçekten bir ürün olarak karşımıza çıkması yüzüme kocaman bir gülümseme ekledi” ifadesini kullandı.





Pfizer ve Almanya merkezli BioNTech şu an 44 bin insan üzerinde denemelerine devam ediyor. Geliştirilen aşı için ABD’deki mercilere Kasım ayında aşının acil durumlarda kullanımı için başvurulacağı belirtildi.



