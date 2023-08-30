Samanyolu Haber /Gündem / Suudilerin kaçak yapısına Bilal Erdoğan kancası /30 Ağustos 2023 22:19

Suudilerin kaçak yapısına Bilal Erdoğan kancası

İBB'nin kaçak olduğu için yıkmak istediği fakat mahkeme kararına rağmen valiliğin engel olduğu Suudi şirkete ait yapı hakkında konuşan İmamoğlu, isim vermeden Bilal Erdoğan'ı işaret etti. İmamoğlu konuşmasında, "Acaba o bina, kimin hayallerini süslüyor? Acaba o bina, kimin ailelerinin vakıflarına teslim edilmek için hazırlık yapılıyor? Bu süreci takip edeceğiz hep beraber. Siz de edin, biz de edeceğiz. Ama biz, orayı yıkmaktan geri durmayacağız. Orayı yıkacağız. Milletin malının bir avuç insanın boğazından aşağıya gitmesine fırsat vermeyeceğiz. Boğazında düğümlenecek boğazında. Milletin malı, milletindir” dedi.

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Bold Medya'nın haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Eminönü-Alibeyköy tramvay hattının Cibali-Eminönü İstasyonları arasındaki 2. etabını, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101’inci yıldönümünde hizmete açtı.

Açılışa İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katılırken İmamoğlu törende bir de konuşma yaptı.

Tören sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Zeytinburnu’ndaki AkZirve adlı Suudi şirkete ait satış ofisinin yıkımında yaşanan olaylara da değindi.

İstanbul’da rant ve israf düzenine son verdiklerinin söyleyen İmamoğlu, “Bu anlamda artık İstanbullular, haklarının korunduğu bir yönetimin tadını aldılar. Bundan sonra, ‘Benim hakkımı, 16 milyon insanın hakkını, bir avuç insana kim teslim etmeyecek, onu tespit edecekler ve sadece ona oy verecekler, göreceksiniz. Basit bir örnek, dünden: Bir arazi… Oradaki kooperatif, yetkililer falan ihale ediyorlar, arazisini yurt dışı kökenli bir firma alıyor. Firma orada inşaatına başlıyor. Yeşil alan; bakın kamuya ait yeşil alan. Yani sizin malınız. Bu yeşil alana bir satış ofisi yapıyorlar. Neredeyse Zeytinburnu Belediyesi’nden büyük bir satış ofisi! Ve bu satış ofisinin, yeşil alan üzerinde yapıldığını tespit ediyoruz. D100 Karayolu üzerinde. Buranın yıkımı için karar çıkartıyoruz. Gidiyoruz onu yıkmaya. Geçmiş dönemin Şehircilik Bakanlığı ya da Çevre Şehircilik Bakanı, oraya, yeşil alana alelacele imar çıkarıyor. Buna da dava açıyoruz ve planı iptal ettiriyoruz. Tekrar yıkım davası açıyoruz. Tekrar yıkımın yetkisini alıyoruz. Dün, oraya İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin zabıta ekipleri gidiyor. Size ait yeşil alanın üzerindeki o binayı ortadan kaldırıp, gerçek sahibi milletine teslim etmek için gidiyor, karşısında kimi görüyor? Normalde oranın şantiyesi der değil mi, ‘Durun durun yıkmayın.’ Karşısında devletin çevik kuvvetini görüyor. Bakın hayat bazen çok uzun gelir insanlara. Hayat kısa. Acaba o bina, kimin hayallerini süslüyor? Acaba o bina, kimin ailelerinin vakıflarına teslim edilmek için hazırlık yapılıyor? Bu süreci takip edeceğiz hep beraber. Siz de edin, biz de edeceğiz. Ama biz, orayı yıkmaktan geri durmayacağız. Orayı yıkacağız. Milletin malının bir avuç insanın boğazından aşağıya gitmesine fırsat vermeyeceğiz. Boğazında düğümlenecek boğazında. Milletin malı, milletindir” dedi.

NE OLDU?

Dün kaçak yapıyı yıkmak için Zeytinburnu’ndaki plazaya gelen İBB ekiplerine, valiliğin emri ile çevik kuvvet ekipleri engel oldu.
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