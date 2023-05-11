Samanyolu Haber /Gündem / Taarruz için çelişkili açıklamalar /11 Mayıs 2023 15:57

Taarruz için çelişkili açıklamalar

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Ukrayna’nın taarruz için daha çok zamana ihtiyacı var açıklamsı yaptı ancak, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Ukrayna başarılı taarruz için hazır dedi.

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SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA 

Zelensky, BBC’ye verdiği demecinde, Ukrayna ordusunun karşı saldırıya hazırlanmak için daha fazla zamana ihtiyacı olacağını söyledi.

‘Ukrayna Silahlı Kuvvetleri (UAF), birliklerin hazırlanmak için daha fazla zamana ihtiyacı olduğu için karşı taarruzu ertelemeli’ diyen Zelensky, Batılı devletlerin askeri yardımının teslim edilmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

BBC’de yayınlanan röportajında Ukrayna Devlet Başkanı, NATO ülkelerinde eğitilen Ukraynalı tugayların zaten saldırıya hazır olduğunu, ancak ordunun hala gruplar halinde tedarik edilen zırhlı araçlara ihtiyacı olduğunu belirtti.

Zelensky, hali hazırda sahip olduklarıyla Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ilerleyip başarılı olabileceğinden emin olduğunu ama çok insan kaybedeceklerini ve bunun kabul edilemez olduğunu vurgulayarak ‘‘Bence bu yüzden beklememiz gerekiyor. Hala biraz daha zamana ihtiyacımız var" dedi.

ABD: Ukrayna başarılı taarruz için her şey aldı

Ukrayna’ya milyarlarca dolar yardım yapan ABD ise, Kiev yönetiminin Rusya karşısında başarılı bir taarruz yapmak için gerekli her türlü şeyi aldığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İngiliz mevkidaşı James Cleverly ile ortak basın toplantısında “Defalarca söylediğim gibi söz konusu sadece silah değil, aynı zamanda eğitim de. Başarı için doğru planlara sahip olmaları elbette çok önemli. Tahminime göre, başarılı olmaya devam etmek için bu yönde ihtiyaç duydukları her şeye sahipler” diye konuştu.

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Patriot hava savunma sisteminin Ukrayna’ya teslim edildiğini duyurdu.

Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, basın mensuplarına yaptığı açıklamada “Patriot sistemi artık Ukrayna’da” dedi.

Daha önce Politico, kaynaklara dayandırdığı haberinde, Patriot hava savunma sisteminin ve bu sistemi kullanma eğitimini alan Ukraynalı askerlerin Ukrayna’ya geldiğini bildirmişti.
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