Samanyolu Haber /Gündem / Tahıl anlaşmasında ilerleme olmayacak! /03 Eylül 2023 16:25

Tahıl anlaşmasında ilerleme olmayacak!

BM, tahıl anlaşmasını yeniden başlatmak için Rosselhozbank'ı SWIFT sistemine bağlamayı planlamıyor.

SHABER3.COM


SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA 

Rus tarım bankası Rosselhozbank'ın tahıl anlaşması uğruna SWIFT'e bağlanıp bağlanmayacağı belli oldu. TASS haber ajansının Birleşmiş Milletler’den kaynaklarına atıf yaparak verdiği haberde Rosselhozbank'ın ‘tahıl anlaşması’ için SWIFT'e bağlanması planlanmıyor.

Tahıl anlaşması için diğer seçeneklerin değerlendirildiği belirtiliyor. Bu seçenekler arasında bankanın bir yan kuruluşuyla olan bazı düzenlemeler de var.

TASS’a göre BM yetkilisi, ne BM'nin ne de Türkiye'nin Rosselhozbank’ı ve iştirakini SWIFT'e tek başına bağlayamayacağını ekledi. Bunun için ABD ve Avrupa Birliği'nin iznine ihtiyaçları olduğunu, bu seçeneğin onaylanması durumunda fikrin hayata geçirilmesinin aylar sürebileceğini de sözlerine ekledi.

Daha önce Ankara'nın siyasi çevrelerinden bir kaynak aynı şekilde, tahıl anlaşmasının aynı şartlarda sürdürülme şansının son derece düşük olduğunu söylemişti. Ona göre BM, ABD'nin bununla ilgilenmemesi nedeniyle Rusya'ya tüm kısıtlamaların kaldırılmasını garanti edemez.

Uzmanlar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılacak müzakereler sonucunda önemli bir sonuç elde edilmesinin mümkün olmayacağını söylüyor
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tahıl anlaşmasında ilerleme olmayacak! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:03:00