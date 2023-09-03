Tahıl anlaşmasında ilerleme olmayacak!





SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA





Rus tarım bankası Rosselhozbank'ın tahıl anlaşması uğruna SWIFT'e bağlanıp bağlanmayacağı belli oldu. TASS haber ajansının Birleşmiş Milletler’den kaynaklarına atıf yaparak verdiği haberde Rosselhozbank'ın ‘tahıl anlaşması’ için SWIFT'e bağlanması planlanmıyor.





Tahıl anlaşması için diğer seçeneklerin değerlendirildiği belirtiliyor. Bu seçenekler arasında bankanın bir yan kuruluşuyla olan bazı düzenlemeler de var.





TASS’a göre BM yetkilisi, ne BM'nin ne de Türkiye'nin Rosselhozbank’ı ve iştirakini SWIFT'e tek başına bağlayamayacağını ekledi. Bunun için ABD ve Avrupa Birliği'nin iznine ihtiyaçları olduğunu, bu seçeneğin onaylanması durumunda fikrin hayata geçirilmesinin aylar sürebileceğini de sözlerine ekledi.





Daha önce Ankara'nın siyasi çevrelerinden bir kaynak aynı şekilde, tahıl anlaşmasının aynı şartlarda sürdürülme şansının son derece düşük olduğunu söylemişti. Ona göre BM, ABD'nin bununla ilgilenmemesi nedeniyle Rusya'ya tüm kısıtlamaların kaldırılmasını garanti edemez.





Uzmanlar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılacak müzakereler sonucunda önemli bir sonuç elde edilmesinin mümkün olmayacağını söylüyor