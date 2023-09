Telefonunuz yanınızda değilken endişeli hissediyor musunuz? O zaman hasta olabilirsiniz!

Bazı insanlar uzun süre telefonsuz kalma fikrinden hoşlanmazken bazıları için biraz daha fazlası olabilir. insanların cep telefonu bağlantısından kopma/uzak kalma korkusu yaşadığı psikolojik bir durumu tanımlamak için nomofobia terimi kullanılır. Peki, nedir bu nomophia ve belirtileri neler? Birlikte bakalım...





NOMOFOBİ NEDİR?

Nomofobi İngilizce 'no mobile phone phobia' kelimelerinden oluşuyor ve cep telefonundan uzak kalma; cep telefonuyla iletişimin kopması korkusu olarak tanımlanıyor. Nomofobi terimi, Birleşik Krallık Postanesi tarafından 2008 yılında araştırma kuruluşu YouGov'un görevlendirildiği bir çalışma sırasında ortaya çıkmış. Bu çalışmanın amacı cep telefonunun aşırı kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan anksiyete bozukluklarını değerlendirmekti. Araştırma, cep telefonu kullanan İngilizlerin yaklaşık %53'ünün "cep telefonlarını kaybettiklerinde, pilleri veya kontörleri bittiğinde, şebeke kapsama alanı dışında olduğunda, endişeli davrandıklarını ortaya çıkardı. Çalışma erkeklerin yaklaşık %58'inin ve kadınların %47'sinin cep telefonu kaygısından muzdarip olduğunu; %9'unun cep telefonları kapatıldığında kendilerini gergin hissettiklerini bulmuştu.





NOMOFOBİ BELİRTİLERİ NE?

Peki, nomofobinin belirtileri ne? Nomofobi vakalarında aşağıdaki belirti ve bulgular görülüyor.





-Anksiyete

-Kaygı, endişe

-Solunum değişiklikleri

-Terleme

-Oryantasyon bozukluğu

-Kalp atışlarının hızlanması, taşikardi





NOMOFOBİ NEDENLERİ NE?

BMC Psychiatry’de yayınlanan bir araştırmaya göre nomofobiden en çok gençler etkileniyor, ancak her yaş grubunda görülebilir. CNBC'nin haberine göre Klinik psikolog ve talk-show sunucusu Michele Leno birçok insanın nomofobi yaşamasının önemli bir nedeninin cep telefonlarımıza olan güvenimizden kaynaklandığını söylüyor ve ekliyor: "Telefonlarımıza bir çok farklı nedenden dolayı bağlıyız. Onlar bizim minyatür bilgisayarlarımız. İş için kullanıyoruz; ailemizle bağlantıda kalmak için kullanıyoruz. Kullanamadığımızda bir şeyleri kaçırdığımızı düşündüğümüz için kaygılanıyoruz. Telefonlarımızın her zaman her şeye bağlı olmamıı sağladığına dair bir inanca sahibiz"





Leno, kişinin cep telefonuna sağlıksız bir bağlılık geliştirmesinin hayatının birçok alanını olumsuz etkileyebileceğini görüşünde. Nomofobinin, işte veya okulda da dahil olmak üzere, odaklanma yeteneğinizi zayıflatabileceğini belirtiyor ve ekliyor; "Dikkatin sürekli dağılması ilişkiler açısından çok sağlıksız. Telefona daha çok önem verdiğimiz için ilişkilerin mutluluğunu feda ediyoruz."





Nomofobiyle mücadele etmek için öneriler







Leno ve Steel’den nomofobiyle mücadele etmek için birkaç öneriyi ise şöyle sıralamış:





-Boş zamanlarınızda telefonunuz olmadan da rahatlama yolları bulun.

-Kasıtlı olarak bir saat boyunca telefonunuzdan uzak durun.

-Alışverişe giderken veya bir etkinliğe katılırken telefonunuzu evde veya bir kenarda bırakın.

-Zamanı kontrol etmek için bir saat takın.

-Önemli etkinlikleri planlamak için bir takvim veya planlayıcı kullanın.

-Telefonunuzdan uzakta zaman geçirmenize olanak tanıyan yeni hobiler bulun.

-Telefonunuzun olmamasıyla ilgili olumsuz düşüncelerinize meydan okuyun.-

-Aşırı durumlarda bir uzmana danışın.