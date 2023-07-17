Samanyolu Haber /Dünya / Tahıl Koridoru Anlaşması bu gece bitiyor, gözler Moskova'da /17 Temmuz 2023 10:12

Tahıl Koridoru Anlaşması bu gece bitiyor, gözler Moskova'da

Tahıl Koridoru Anlaşmasıyla ilgili Moskova'yı ikna çalışmaları devam ederken Ukrayna, ülkenin doğusunda şiddetli çatışmaların devam ettiğini bildirdi.

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Rusya'nın Ukrayna işgalinin küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak amacıyla Ankara'nın ara buluculuğu ile Birleşmiş Milletler himayesinde imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması, Moskova'nın uzatmayı kabul etmemesi halinde bu gece sona erecek.

İstanbul'da Temmuz 2022'de imzalanan ve daha önce birkaç kez uzatılan anlaşmanın süresi teknik olarak bu gece (17 Temmuz) dolacak.

Rus yetkililer, anlaşmanın uzatılması için herhangi bir neden görmediklerini belirtiyor.

Anlaşma çerçevesinde son gemi pazar günü Ukrayna'nın Odesa Limanı'ndan ayrıldı.

Ukrayna ve Rusya dünyanın en büyük tahıl ihracatçıları arasında yer alıyor.

Anlaşma kapsamında Ukrayna tarafından yaklaşık 33 milyon ton mısır, buğday ve diğer tahıl türleri yurt dışına ihraç edildi.

Rusya, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın ülkesiyle ilgili kısmının uygulanmadığını belirtiyor.

Moskova bu nedenle anlaşmadan çekilme tehdidinde bulunuyor.

Ayrıca Rusya, yoksul ülkelere yeterince tahıl ulaşmadığından da şikayetçi.

Birleşmiş Milletler ise anlaşmanın, gıda fiyatlarının dünya genelinde yüzde 20'nin üzerinde düşmesine katkıda bulunarak bu ülkelere fayda sağladığını savunuyor.

Bu arada tahıl anlaşmasıyla ilgili Moskova'yı ikna çalışmaları devam ederken Ukrayna, ülkenin doğusunda şiddetli çatışmaların devam ettiğini bildirdi.

Kiev, "karşı taarruz" olarak belirttiği saldırılarda cephede şiddetli direnişle karşılaştığını kabul etti.

Cuma günü Ukrayna, savaşın başlamasından kısa bir süre sonra Rusya tarafından işgal edilen Melitopol kenti çevresinde geçen hafta iki kilometre ilerlediğini duyurmuştu.

Analistler, Ukrayna'nın hedefinin Azak Denizi'ne doğru ilerleyerek Rus hatlarını kesmek ve işgal altındaki Kırım'ı izole etmek olduğu değerlendirmesinde bulunuyor.

Ancak Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Ganna Malyar, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "Doğuda durum daha da yoğunlaştı. Düşman iki gündür peş peşe Harkiv bölgesindeki Kupiansk'a aktif olarak saldırıyor. Savunmadayız." ifadelerini kullandı.

Kırım Köprüsü'nde patlama

Öte yandan Rus makamları, sabah saatlerinde yaptıkları açıklamada, Ukrayna'daki Rus birlikleri için önemli bir ikmal hattı olan Kırım Köprüsü'nde "acil bir durum olduğunu" ve köprünün hasar gördüğünü belirtti. Yetkililer, olayda iki kişinin öldüğünü bir çocuğun da yaralandığını kaydetti. Keza Rus yetkililer, köprünün trafiğe kapatıldığı bilgisini paylaştı. Ukrayna medyası köprüde patlamalar olduğunu bildirdi. Rusya Ulaştırma Bakanlığı, köprü üzerindeki yolda hasar meydana geldiğini ancak sütunlarda herhangi bir hasar olmadığını açıkladı. Bakanlık hasara neyin neden olduğu konusunda detay vermedi.
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