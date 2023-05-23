Samanyolu Haber /Gündem / Tahliye edilen Hizbullahçılar polislerden şikayetçi oldu: 'İşkence gördük' /23 Mayıs 2023 13:58

Tahliye edilen Hizbullahçılar polislerden şikayetçi oldu: 'İşkence gördük'

Son dönemlerde birbiri ardına tahliye edilen Hizbullahçılar hakkında dikkat çeken bir bilgi ortaya çıktı. Tahliye edilen isimler kendilerine işkence yapmakla suçladığı polisler haklında suç duyurusunda bulundu.

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“Domuz bağları”, “mezar evler” ve “satırlı cinayetlerle” 90'lı yıllara damga vuran terör örgütü Hizbullah ana davasında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin adil yargılanma hakkının ihlal edildiği kararı vermesinin ardından 6 sanığın tahliye edildiği ve yeniden yargılandığı ortaya çıkmıştı.

Dosya kapsamında ilginç bir gelişme yaşandığı öğrenildi. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada duruşma savcısı 3 Aralık 2021'de bir mütalaa verdi.

"EMNİYETTE İŞKENCEYE MARUZ KALDIK"
Halk TV’den Seyhan Avşar’ın haberine göre, mütalaada yeniden yargılanmanın başlamasından sonra sanıkların bir kez daha mahkeme huzurunda savunma yaptıkları belirtildi.

Sanıkların mahkemedeki ifadelerinde, soruşturma aşamasında polisler tarafından gözaltına alındıktan sonra işkenceye maruz kaldıklarını bu nedenle polis tarafından düzenlenen ifade tutanaklarını kabul etmek zorunda kaldıklarını beyan ettikleri aktarıldı.

POLİSLER HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
Duruşma savcısının bu talebin ardından Hizbullah sanıklarını gözaltına alan, ifadelerini alan polisler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Yeniden yargılamanın görüldüğü Diyarbakır 6. Ağır Mahkemesi’nde 14 Şubat 2022'de görülen 6. celsede ise mahkeme başkanı bu konuya değinerek sanıklar hakkında suç duyusunda bulunulduğunu belirtti.

Ara kararını açıklayan heyet Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunun sonucunun beklenmesine ve suç duyurusunun akıbetinin sorulmasına karar verdi.
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