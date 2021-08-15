Samanyolu Haber /Gündem / Taliban’dan Afganistan’ın başkenti Kabil’e saldırı /15 Ağustos 2021 12:45

Taliban’dan Afganistan’ın başkenti Kabil’e saldırı

Afganistan İçişleri Bakanlığı, Taliban’ın Kabil’e saldırmaya başladığını bildirdi.

SHABER3.COM

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesiyle beraber terör örgütü Taliban ilerleyişini sürdürüyor. AP haber ajansı Taliban'ın Afganistan'da başkent Kabil hariç tüm büyük vilayet merkezlerini ve sınır kapılarını ele geçirdiğini belirtti.

Reuters'ın Afganistan İçişleri Bakanlığı'ndan aktardığına göre Taliban, Afganistan'ın başkenti Kabil'e dört bir taraftan girmeye başladı. Kabil'in kenar mahallerine girmeye başladığı bildirildi.

ABD ordusunun Kabil'deki büyükelçiliğini tahliye etmeye başladı.

Taliban'dan açıklama: Kabil'in güvenlik sorumluluğu şimdilik hükümete ait, iktidarın barışçıl devri için müzakereler sürüyor

Taliban, savaşçılarına başkent Kabil'e giriş noktalarında kalmaları yönünde talimat verdiklerini belirten bir açıklama yaptı.

4,5 milyona yakın nüfusa sahip başkentte sivillerin risk altında olması, gerekçe gösterildi.

Açıklamada, kentin güvenlik sorumluluğunun şimdilik hükümete ait olduğu belirtilerek, iktidarın barışçıl bir şekilde devredilmesi için müzakerelerin sürdüğü kaydedildi.

Taliban, Afgan halkına da ülkede kalmaları çağrısı yaparak, "her kesimden insanın, gelecekteki İslami sistemde herkese hizmet eden ve herkesin kabul edeceği sorumlu bir hükümeti kendilerinin görmelerini" istediklerini vurguladı.

Ancak Kabil'de silah sesleri işitildiği ve Taliban savaşçılarının sokaklarda bayraklarla dolaştığına dair haberler geliyor.

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