Taliban’dan yeni kurallar

Yüksek Öğretim Bakanı Abdul Baqi Haqqani, kadınların eğitim görmelerine izin verileceğini ama bunun erkeklerle yan yana olmayacağını söyledi.



Kadınlar ve kızların Taleban’ın 1996-2001 yıllarındaki iktidarında okul ve üniversitelere gitmelerine izin verilmemişti.



Politika değişikliği Taleban öncesi dönemden önemli oranda farklılık gösteriyor.



Taleban ülkede iktidarı ele geçirmeden önce kadın ve erkekler yan yana eğitim alabiliyorlardı.



Bazıları bu kuralların kadınları eğitimden yoksun bırakacağını belirtiyor çünkü Afganistan’daki üniversitelerde farklı sınıflarda eğitim olması için gerekli kaynak olmadığına dikkat çekiliyor.



Haqqani ise yeteri kadar kadın öğretmenin olduğunu, sorun çıkması durumunda bir alternatif bulunacağını belirtiyor.



Haqqani, perde arkasından erkek bir öğretmenin ders verebileceğini ya da teknolojiden yararlanabileceklerini kaydetti.



Kız ve erkek çocuklar da ilk ve ortaokullarda ayrı sınıflarda eğitim görecekler. Bu, zaten Afganistan’da genel olan bir uygulama.



Haqqani, üniversitelerde öğretilen konuların da değerlendirileceğini söyledi ve Taleban’ın İslam’a, tarihi değerlere uygun ve diğer ülkelerle yarışabilecek bir eğitim istediğini belirtti.



Bu arada Katar Dışişleri Bakanı, Taleban’ın iktidara gelmesinin ardından Kabil’e giden en üst düzey isim oldu.



Katar Dışişleri Sheik Muhammed Başbakan Molla Muhammed Hasan Akhund’la görüştü.



Taleban sözcüsü görüşmede ikili ilişkiler, insani yardım, ekonomik gelişme ve dünyayla iletişim gibi konuların ele alındığını kaydetti.