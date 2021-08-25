Taliban’ın savunma bakanı vekili bakın kim çıktı

40 TUTUKLUNUN BULUNDUĞU BİLİNİYOR





Katar merkezli Al Jazeera haber kanalının Taliban'dan bir kaynağa dayandırdığı haberine göre örgüt, eski Guantanamo mahkumu molla Abdul Kayyum Zakir'i Savunma Bakanı Vekili olarak atadı.Abdul Kayyum Zakir, daha önce Taliban militanları tarafından esir alının Amerikan askeri Bowe Bergdahl karşılığında serbest bırakılmıştı.NPR'e açıklamalarda bulunan, eskiden Guantanamo politikaları üzerine çalışan eski Beyaz Saray avukatı Chris Camponovo, "Afganistan'da şimdi ne olacağına dair makul miktarda haklı endişeler var" dedi.44. ABD Başkanı Barack Obama, 2001'deki 11 Eylül saldırıları sonrası ABD'nin yurt dışında yakalayıp tutukladığı terör şüphelilerini topladığı Guantanamo Hapishanesi'ni kapatmayı taahhüt etmişti.Obama, Ocak 2017'nin başlarında, görevi Donald Trump'a devretmeden hemen önce Guantanamo'dan tutuklu nakletmiş ve hapishanede 40 kişi kalmıştı.Eski ABD Başkanı Trump, seçim kampanyası sırasında insan hakları ihlallerinin de söz konusu olduğu tartışmalı tutukevini kapatmayacağını açıklamıştı.