Samanyolu Haber /Dünya / Taliban, ülkenin kuzeyinde üç kenti ele geçirdi /09 Ağustos 2021 08:58

Taliban, ülkenin kuzeyinde üç kenti ele geçirdi

Afganistan'da Taliban güçleri, hükümet güçleriyle şiddetli çatışmalar sonrası ülkenin kuzeyindeki önemli kentlerden Kunduz, Sar-i Pl veTalokan' ele geçirdi.

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Böylece Cuma gününden bu yana beş vilayet başkenti Taliban güçleri tarafından alınmış oldu.

Binaların ve dükkanların aleveler içinde kaldığı Kunduz kentinde kaos yaşandığı ve kent merkezine Taliban bayrağının çekildiği bildiriliyor.

Kunduz, Cuma gününden bu yana Taliban'ın eline geçen beş vilayet başkentinden biri ve şu ana kadarki en önemli kazanımı oldu.

Afgan hükümeti ise askeri birliklerinin önemli üsleri geri almak için savaştığını söyledi.
Ülkenin batısındaki güneydeki Kandahar ve Leşkergah'ta da şiddetli çatışmalar yaşandığı bildirildi.
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