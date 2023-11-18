Taliban yetkilisi DİTİB camisinde konferans verdi









Alman Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama





"Taliban temsilcisi Abdul Bari Ömer'in Köln'de konuşma yapmasını mümkün olan en güçlü şekilde kınıyoruz. Elimizdeki verilere göre vize merkezlerimizden biri tarafından kendisine vize verilmemiştir. Yerel makamlar ve ortaklarımızla yakın diyalog içerisinde ilave tedbirleri inceliyoruz. Söz konusu seyahat tarafımıza bildirilmedi. Taliban'ı tanımıyoruz. Afganistan'daki Taliban, başta kadın ve kız çocuklarının hakları olmak üzere insan haklarını pervasızca çiğnediği sürece Taliban rejimiyle normalleşme olmayacaktır."









Cami yönetimi: Şoke olduk(!)



