Taliban'dan kadınlara üniversite yasağı

Taliban yönetimi, ikinci bir duyuruya kadar üniversitelerde kız öğrencilerin eğitimine ara verilmesini istedi.

Taliban Geçici Hükümetinin Yüksek Öğretim Bakanlığı Sözcüsü Hafız Ziya Haşimi , ülkedeki tüm kamu ve özel üniversitelere genç kızların eğitimiyle ilgili talimat gönderildi.

Talimatta, Bakanlar Kurulu kararı ile kız öğrencilerin üniversitelerdeki eğitimlerinin ikinci bir duyuruya kadar askıya alındığı bildirildi.

SÖZCÜ KALIN'DAN TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Taliban yönetiminin aldığı yasak kararına tepki gösterdi.

Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İslam’ın ruhuna aykırı bir karar. Bu yasağın dinde yeri yok" dedi.

ABD: TALİBAN İÇİN SONUÇLARI OLACAK

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Afganistan’da Taliban’ın ikinci bir duyuruya kadar üniversitelerde kız öğrencilerin eğitimini askıya almasının kabul edilemez olduğunu ve ABD’nin buna yaptırımlarla karşılık vereceğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'ın kadın ve kızlara üniversite eğitimini yasaklamasına tepki gösterdi.





Guterres BM'nin New York'ta bulunan genel merkezinde yaptığı açıklamada, karardan duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, bu şekilde kadın ve kızların hak eşitliğinin ihlal edildiğini belirtti.





Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio GuterresBirleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres

Antonio GuterresFotoğraf: Andrej Ivanov/AFP/Getty Images

Taliban'ın kadın ve kızlara yüksek eğitim engeli getirmesinin ülkenin geleceği açısından da olmsuz sonuçları olacağına işaret eden BM Genel Sekreteri, uluslararası toplum tarafından tanınmayan Afganistan makamlarını bu karardan dönmeye çağırdı. Guterres, Afgan yönetimine yaptığı çağrıda tüm kadın ve kızaların eğitimin tüm aşamalarına eşit koşullarda ulaşımlarının sağlanması talebinde bulundu.





2021'de Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, Salı günü yaptığı açıklama ile ülkedeki kadın ve kızların bundan böyle üniversite eğitimine kabul edilmeyeceğini duyurmuştu.