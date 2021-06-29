Samanyolu Haber /Dünya / Taliban'dan yeni saldırı /29 Haziran 2021 19:38

Taliban'dan yeni saldırı

Taliban, Afganistan'ın Gazne kentinin kontrolünü ele geçirmek için bir harekât başlattı. Afgan güvenlik güçleriyle çetin çatışmaların yaşandığı açıklandı.

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NATO'nun çekilmeye hazırlandığı Afganistan'da, Taliban'ın Gazne kentinde kontrolü ele geçirmek amacıyla bir saldırı başlattığı belirtildi. Yerel yetkililerin Reuters'a verdiği bilgiye göre Taliban, başkent Kabil ile güneydeki Kandahar'ı bağlayan otobanın üzerindeki Gazne'de Afgan güvenlik güçleriyle çatışıyor.

Taliban'ın gece geç saatlerde birden fazla noktadan kente saldırı başlattığı, saldırılarda patlayıcı kullanıldığı da aktarıldı. Çatışmaların güvenlik kontrol noktalarında yoğunlaştığı, bölgeye çıkan yolların ve kentin ana pazarındaki dükkanların kapatıldığı belirtildi. Bölgeyle iletişim de kesilmiş durumda. Yardım grupları ile yetkililerin ölü veya yaralı sayısında haber alamadığı belirtiliyor.  

Reuters'a konuşan üst düzey Afgan yetkililer de Taliban'ın harekâtını doğrularken, Afgan güçlerinin kaybettikleri mevziyi geri almaya çalıştığını söyledi.

Taliban saldırısı, NATO güçlerinin 11 Eylül'e dek çekilmeye hazırlandığı, Türkiye dahil bazı ülkelerin belirli koşullarda kalmayı düşündüğü bir dönemde gerçekleşiyor.
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