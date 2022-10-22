Tam yapay kalp nakli yapan ilk kadın cerrahı Dr. Gürsoy Forbes'in kapağında

2019’da Almanya’da ‘Yılın Doktoru’ seçilen Gürsoy, yapay kalp cerrahisi konusunda dünya çapında sayılı doktorlar arasında yer alıyor.’ye, dünyanın en tanınan ve saygın ekonomi dergisi Forbes’un kapağında yer almaktan büyük onur duyduğunu söyleyen Gürsoy, 10 yıl önce ilk yapay kalp naklini gerçekleştirmesinden bu yana kablo ve makine sistemini ortadan kaldıran ve gürültüsüz olarak çalışacak yeni bir yapay kalp modeline yoğunlaştığını aktardı.Forbes’daki haberde kronik kalp yetmezliği ve bununla mücadelede alınan yolu anlattığını açıklayan Gürsoy, Almanya’da iki, Avrupa genelinde 10 milyon insanın bu hastalıkla uğraştığını, yapay kalp naklinin bu insanlar için bir umut oluşturduğunu kaydetti.Dr. Dilek Gürsoy, daha önce yaptığı bir açıklamada, Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin başkenti Düsseldorf’ta kardiyoloji bölümlü bir klinik açacağını, 2023’ün başından itibaren hizmet verecek hastahanenin yapay kalple ilgili çalışmaların yürütüleceği bir merkez de olacağını açıklamıştı.Ordulu bir işçi ailesinin kızı olarak 1976 yılında Almanya’da dünyaya gelen Dr. Dilek Gürsoy, babasını 10 yaşında kalp krizinden kaybettikten sonra doktor olmaya karar verdi.Eğitiminden sonra, kalp cerrahisi alanında Almanya’nın önemli kliniklerinde çalışan, Almanya dışında Türkiye dahil dünyanın çok sayıda ülkesinde yüzlerce kalp ameliyatında yer alan Gürsoy, Düsseldorf kentindeki Clinic Bel Etage’in başhekimliğini sürdürüyor.