Samanyolu Haber /Dünya / İran'da şiddetli protestolar devam ediyor /22 Ekim 2022 10:38

İran'da şiddetli protestolar devam ediyor

İran’da üst düzey bir din adamının ülke genelinde göstericilere karşı sert önlemler alınması çağrısında bulunmasının ardından, ülkenin güneydoğusunda protestolar patlak verdi. İran devlet medyası, göstericilerin bankalara saldırdığını bildirdi.

SHABER3.COM

İran geçen ay 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin gözaltında ölümünün ardından patlak veren ve beş haftadır süren gösterilerle çalkalanıyor.

İl Emniyet Müdürü Ahmad Taheri'nin resmi haber ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamaya göre, bugün Zahidan kentinde göstericilerin taş atması ve bankalara saldırmasının ardından polis "isyancı" olarak tanımladığı en az 57 kişiyi gözaltına aldı.

Devlet televizyonu 300 kadar protestocunun Cuma namazından sonra kentte yürüyüşe geçtiğini duyurdu; camları kırılmış banka ve dükkanları gösterdi.

Hamaney: “Protestoları Düşmanlar Planlıyor”

Sosyal medyada yayınlanan videolarda binlerce protestocunun Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney'e atfen "Diktatöre ölüm" ve protestoları bastırmak için yaygın olarak kullanılan Besic milislerine atfen "Besiclere ölüm" sloganları attığı iddia edildi. Reuters haber ajansı bu videoları doğrulayamadı.

Zahidan, İran'ın Beluç azınlığına evsahipliği yapan ve huzursuzluğa sahne olan güneydoğu eyaleti Sistan ve Belucistan’ın başkenti. Uluslararası Af Örgütü, güvenlik güçlerinin 30 Eylül'de Zahidan'da Cuma namazı sonrasında gerçekleştirdiği şiddetli müdahalede en az 66 kişiyi öldürdüğünü açıklamıştı.

Pakistan ve Afganistan sınırındaki Sistan ve Belucistan, Şii ağırlıklı hükümete karşı Sünni Müslüman militanların yuvası olarak biliniyor.

Tahran'da sertlik yanlısı din adamı Ahmed Hatemi, "Yargı, ulusa ihanet eden ve düşmanın değirmenine su taşıyan isyancılara öyle bir muamele etmelidir ki, başkaları bir daha isyan etmeye heveslenmesin" dedi.

İran devlet medyasına göre bir Cuma namazı hutbesinde konuşan Hatemi,"Kandırılmış çocuklara bir hafta sokakta kalırlarsa rejimin düşeceğini söylediler. Rüya görmeye devam edin!" diye konuştu.

İran, olaylardan "yabancı düşmanlarla" bağlantılı "haydutları" sorumlu tutuyor.

Ülke çapındaki protestolar, 1979 devriminden bu yana İran'ın dini yöneticilerine karşı en cesur meydan okumalardan birine dönüştü. Protestocular İslam Cumhuriyeti'nin yıkılması çağrısında bulunsa da protestolar sistemi devirmeye yakın görünmüyor.

Sosyal medyada yayınlanan ve kuzeybatıdaki Tebriz'den olduğu söylenen videolarda protestocuların bugün kendilerini dağıtmak için göz yaşartıcı kullanan çevik kuvvet polisine "Utanç verici!" diye bağırdıkları görülüyor.

İran'ın en kalabalık altıncı şehri olan Tebriz'de çok sayıda Azeri etnik azınlık yaşıyor.

Aktivist haber ajansı HRANA yaptığı bir paylaşımda olaylarda 32'si çocuk olmak üzere 244 protestocunun öldüğünü bildirdi.

Ajans, düne kadar 114 şehir ve kasaba ile 81 üniversitede düzenlenen protestolarda 28 güvenlik gücü mensubunun öldürüldüğünü ve 12 bin 500'den fazla kişinin tutuklandığını belirtti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İran'da şiddetli protestolar devam ediyor Sonraki Haber >>

Meksika'da tanker kazası

Meksika'da tanker kazası

AKP’li Çelebi Ergenekon’la Erdoğan’ın anlaştığını ifşa etti

AKP’li Çelebi Ergenekon’la Erdoğan’ın anlaştığını ifşa etti

Türk ve Kazak sporcular arasında 'bayrak' gerilimi

Türk ve Kazak sporcular arasında 'bayrak' gerilimi

Ünlü şarkıcı konser sırasında öldü

Ünlü şarkıcı konser sırasında öldü

İyiliğe engel olanlar Kur’an’da lanetlenmiştir

İyiliğe engel olanlar Kur’an’da lanetlenmiştir

Bakan Dönmez’in maden faciası açıklaması istifa sesleriyle kesildi

Bakan Dönmez’in maden faciası açıklaması istifa sesleriyle kesildi

Siz cenaze toplamakla övünen bir iktidarsınız!

Siz cenaze toplamakla övünen bir iktidarsınız!

'Geçen gün Tayyip'in yanındaydım, ekonomi güzel'

'Geçen gün Tayyip'in yanındaydım, ekonomi güzel'

Promter bozuldu, Bahçeli konuşmasına ara vermek zorunda kaldı

Promter bozuldu, Bahçeli konuşmasına ara vermek zorunda kaldı

Bakanların madenci cenazelerinde tepki çeken görüntüleri

Bakanların madenci cenazelerinde tepki çeken görüntüleri
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:02:44