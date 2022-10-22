Samanyolu Haber /Dünya / Rusya, 150 tahıl gemisinin geçişini kasıtlı olarak geciktiriyor /22 Ekim 2022 10:29

Rusya, 150 tahıl gemisinin geçişini kasıtlı olarak geciktiriyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'yı BM öncülüğündeki anlaşma kapsamında tahıl ihracatı yapan gemilerin geçişini kasıtlı olarak geciktirmekle suçladı ve 150 geminin yüklenmeyi beklediğini söyledi.

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Kiev, Birleşmiş Milletler, Rusya, Ukrayna ve Türkiye arasında imzalanan anlaşma kapsamında temmuz ayından bu yana yaklaşık 11 milyon ton tahıl ve diğer gıda maddesi ihraç etti.

Bir video yayınlayan Zelenskiy, geciktirmenin Ukrayna'nın tahıl ihracatının 3 milyon ton eksik kalması anlamına geldiğini, bu miktarın 10 milyon insanın beslenmesine yeteceğini dile getirdi.

Öte yandan Rusya'nın Cenevre merkezli BM Büyükelçisi, anlaşmanın kasım ayında sona ereceğini ancak Moskova'nın endişelerinin dikkate alınmaması nedeniyle uzatma müzakerelerinde kayda değer bir ilerleme olmadığını aktardı.

Zelenskiy, cuma günkü konuşmasında, "Düşman gıda ihracatımızı yavaşlatmak için her şeyi yapıyor. Bugün itibariyle 150'den fazla gemi, tarım ürünlerimizin teslimatına ilişkin sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmek için sırada bekliyor. Bu suni bir kuyruk. Bunun tek nedeni Rusya'nın gemilerin geçişini kasıtlı olarak geciktirmesi." ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları ise Kiev'in tepkisine yorum yapmadı.
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