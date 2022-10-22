Maymun çiçeği vakalarında sevindiren gelşme

Euronews'İn haberine göre, Dünya Sağlık Örgütü, (DSÖ) mayıs ayında dünya genelinde hızla yayılmaya başlayan maymun çiçeği salgınında 100 ülkede 73 binden fazla vaka tespit edildiğini ve hastalık nedeniyle 29 kişinin öldüğünü duyurdu.
DSÖ, vakaların yüzde 90'nın eşcinsel ilişki yaşayan erkeklerde görüldüğünü kaydetti. Temmuz ayında vaka sayısı zirve yapan hastalığın özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika'da düzenli şekilde gerilediği belirtildi.
DSÖ açıklamasında, küresel maymun çiçeği vakalarının son 7 günde önceki haftaya göre yüzde 20 düştüğü belirtildi. Ancak Güney Amerika'nın da aralarında bulunduğu bazı bölgelerde vakaların halen artmaya devam ettiği vurgulandı. Peru'da vaka oranının yüzde 7 arttığı kaydedildi.
DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus geçen hafta "Yavaşlayan bir salgın en tehlikeli salgın olabilir, çünkü bizi krizin bittiğini düşünmeye ve gardımızı düşürmeye teşvik edebilir" dedi.
AFP'ye konuşan uzmanlar ise vakaların düşmesinin ana nedeninin risk altındaki toplulukların, özellikle erkeklerle ilişki yaşayan erkeklerin davranışlarındaki değişiklik olduğunu, ancak aşılamanın da bir rol oynadığını söyledi.