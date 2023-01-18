Tanrıkulu: Cezaevindeki 470 anne ve 520 bebek için yasal düzenleme yapalım

TBMM Genel kurulunda konuşan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu cezaevindeki kadın ve çocuklar için yasal düzenleme çağrısı yaptı.







“HER TORBA YASAYI GETİRİYORSUNUZ, BEBEKLİ ANNELER İÇİN DE YAPALIM”

“Vicdanınıza sesleniyorum” diyen Tanrıkulu, “470 anne ve 520 bebek cezaevinde. Bunun için bir tedbir alınmadı bugüne kadar, maalesef yapılmadı. Bunu yapma imkanınız mı yok, vicdanınıza sesleniyorum, yok mu? Her torba yasayı getiriyorsunuz, her şeyi getiriyorsunuz, bu bebekli anneler için bir yasal düzenlemeyi veya babalar için yasal düzenlemeyi burada yapamaz mıyız?” dedi.





“YAKLAŞIK 14 BİN KADIN ŞU ANDA CEZAEVİNDE”

15 Temmuz’dan sonra bu sayının arttığını belirten Tanrıkulu, bugün itibarıyla cezaevinde yaklaşık 14 bin kadın olduğunu söyledi. Bu sayının Cumhuriyet tarihindeki en yüksek sayı olduğunun altını çizen Tanrıkulu, “Cezaevinde bugün itibarıyla 470 anne, 520 0-6 yaş arasındaki çocukla birlikte kalıyor; bakın, arkadaşlar, 470 anne ve 520 bebek cezaevinde. Şimdi, sorun, bu bebeklerin anneleriyle cezaevlerinde iyi koşullarda kalması değil; sorun, bu bebeklerin cezaevinde olmaması. Bunun için ne yapacağız?” dedi.





“BEBEKLERİN YERİ CEZAEVİ DEĞİL”

Bebeklerin anneleriyle cezaevlerinde olmaması gerektiğini kaydeden Tanrıkulu, “Bunun için ne yapacağız? İşte, bunun için bir tedbir alınmadı bugüne kadar, maalesef yapılmadı. Bu annelere karşı düşman ceza hukuku uyguladınız hem cezaevlerinde hem de yargı ortamlarında. ‘Madem bu suçtan yakalanmış, madem bu suçtan hükümlü…’ dediniz, “Çocuklarıyla, bebekleriyle, aileleriyle her türlü belaya, her türlü ağır cezaya layıktır.” dediniz ve onların, bu bebeklerin cezaevi dışında anneleriyle beraber kalabilecekleri bir süreye ilişkin bir yasal düzenlemeyi burada gerçekleştiremedik. Geçen yıl bununla ilgili bir ortam oldu ama daha sonra geri çektiniz. Bakın, bu cezaevlerinde olan bebekler için… Bir de annesi babası cezaevinde olan, dışarıda tamamen sahipsiz olan, bakımsız olan çocuklar var.” ifadelerini kullandı.





“KANSER HASTASI YUSUF KERİM ANNESİYLE DÖRT DAKİKA GÖRÜŞEBİLMİŞ”

Dokuz Sekiz’de yer alan habere göre Tanrıkulu, Hizmet Hareketi ile irtibat gerekçesiyle annesi cezaevinde bulunan kanser hastası 6 yaşındaki Yusuf Kerim Sayın’ı ziyaret ettiğini belirterek şunları söyledi: “Geçen hafta Çapa Hastanesinde Yusuf Kerim’i ben de ziyaret ettim, babasıyla görüştüm, annesi altı yıl üç ay ceza almış Adıyaman’da bir yurtta belletmenlik yaptığı için; tamamen haksız bir ceza. Ya, bebeği kanser, 4’üncü kürü dün almış, belki yarın öbür gün ölecek ve annesi Sakarya Cezaevinden sadece dört dakika bugün görüşebilmiş.”





“CEZAEVİNDEKİ BEBEKLİ ANNE BABALAR İÇİN YASAL DÜZENLEME YAPALIM”

Yusuf Kerim bebeğin annesine ‘Anne seni çok özledim’. dediğini hatırlatan Tanrıkulu, “Şimdi, bu annenin tedavi gören çocuğuyla dışarıda olabileceği bir yasal ortam yok. E, bunu yapma imkanınız mı yok, vicdanınıza sesleniyorum, yok mu? Her torba yasayı getiriyorsunuz, her şeyi getiriyorsunuz, bu bebekli anneler için bir yasal düzenlemeyi veya babalar için, anne-babalar için bir yasal düzenlemeyi burada yapamaz mıyız infazlarına ara verebileceğimiz? Burada itiraz ediyoruz. ‘Hayır efendim, infaz yasasında böyle bir imkan yok.’ Evet, yok; biz de biliyoruz.” ifadeleri kullandı.





“VİCDANSIZ VE ZALİM OLDUNUZ”

AKP grubunun her türlü yasayı değiştirme gücü olduğunun altını çizen Tanrıkulu, “Peki, bunu değiştirme imkanımız yok mu? Var. Niye yapmıyorsunuz? Çünkü vicdansız oldunuz… Çünkü zalim oldunuz, çünkü mağdurluktan bu noktaya geldiniz. Karşınızdakileri düşman görüyorsunuz, yurttaş görmüyorsunuz ama az kaldı, bu adaletsizliklerin hesabını sandıkta soracağız.” tepkisi gösterdi.