Samanyolu Haber /Ekonomi / Tarihte ilk! Doğrudan yabancı yatırım ilk kez eksiye indi /19 Haziran 2021 13:17

Tarihte ilk! Doğrudan yabancı yatırım ilk kez eksiye indi

Avrupa Birliği reformlarının birbirini takip ettiği 2005-2010 yılları arasında milyarlarca dolarlık doğrudan yatırım çeken Türkiye artık ekside.

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2007 yılında 25 milyar dolara yakın doğrudan yabancı sermaye yatırımı çekmeyi başaran Türkiye eski günlerini mumla arıyor. Doğrudan yabancı yatırım tutarı gayrimenkul alımları hariç tutulduğunda 2021 yılında ilk defa sıfırın altına indi.

Merkez Bankası’nın (TCMB) eski başekonomisti Hakan Kara, “et doğrudan yabancı yatırımların (gayrımenkul hariç) son dönemde negatife düştüğünü ve bunun tarihte ilk defa olduğunu biliyor muydunuz?” sorusunu yönelterek çöküşe dikkati çekti.
 
Kara’nın tweetine atıf yapan Kronos ekonomi yazarı Turhan Bozkurt, vahim tabloyu hukuk devletinden uzaklaşmanın tabii bir sonucu olarak yorumladı.

İktisatçı Uğur Gürses, “İktidar partisi, aldığı yere getirmiş…” değerlendirmesinde bulundu. 

AKP 3 Kasım 2002’de iktidara geldiği dönemde doğrudan yabancı yatırım tutarı 20 milyon dolar civarındaydı.

TCMB verilerine göre sadece nisan 1,5 milyar dolar tutarında sıcak para (hisse senedi, tahvil vd. portföy yatırımları) Türkiye’yi terk etti.
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