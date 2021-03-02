Taşgetiren: Perinçek 15 Temmuz'da kimleri örgütledi?

Türkiye’nin bir “Perinçek vak’ası” yaşadığını belirten Karar yazarı Ahmet Taşgetiren, “Perinçek’in hangi özelliği sebebiyle hafta sekiz Cuma dokuz ekranlara çıktığının izahı da gerekiyor, bunca iktidar ağırlıklı medya dünyasında?” diye sordu.





Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’i ‘ilginç bir sima’ ve ‘çetin bir örgütçü’ olarak tanımlayan Taşgetiren, hükümete ve yargıya çağrıda bulunarak, “Devlet bünyesinde “Perinçek eksenli bir PDY – Paralel Devlet Yapılanması” bulunup bulunmadığına bakmalı. Özellikle buna bakmalı, en tehlikeli olan budur çünkü. Çünkü her şeyi devlet adına yapabilme imkanı sağlıyor bu “kayıt dışı” bir yapılanmaya.” ifadelerini kullandı.





“PERİNÇEK 15 TEMMUZ’DA KİMLERİ NASIL ÖRGÜTLEDİ BAKMALI”





Taşgetiren, “Perinçek vak’ası” başlıklı yazısının ilgili bölümünde kaygılarını şöyle dile getirdi:





“Yargı altın devrini yaşıyor” diyorsa bir durmalı orada.





“İktidarın rotasını biz çiziyoruz” diyorsa bir durmalı.





15 Temmuz’da neredeydi, kimleri nasıl örgütledi bakmalı.





İşçi Partisi’nden Vatan Partisi’ne dönüşmesine, buradan da her kılığa girebilme potansiyeline bakmalı.





Tartışma programlarında herkese son derece absürd gelen düşüncelerini yüzünde hiçbir renk değişimi olmadan seslendirebilmesine bakmalı.





Çin ağzına öykünme suçlamasına aldırmadan Doğu Türkistan’ın çığlığını Amerikan projesi olarak suçlayabilmesine bakmalı.





“PERİNÇEK EKSİNLİ PARALEL DEVLET YAPILANMASI VAR MI?”





Devlet bünyesinde “Perinçek eksenli bir PDY – Paralel Devlet Yapılanması” bulunup bulunmadığına bakmalı. Özellikle buna bakmalı, en tehlikeli olan budur çünkü. Çünkü her şeyi devlet adına yapabilme imkanı sağlıyor bu “kayıt dışı” bir yapılanmaya.





TSK’dan, Yargı’dan tasfiyelerde Perinçek örgütlenmesinin ihbar düzeneğine bakmalı.





İktidarın saf kadrolarının Perinçek’in becerilerini tasavvur etmesi kolay değildir. Bu kadar açık oynamasına rağmen kolay değildir.