Açık denizde kedi-fare oyunu





ABD'den Pasifik ülkelerine "demokrasiyi savunma" çağrısı

Pasifik ülkelerini "demokrasiyi savunmaya" çağıran Sherman, "İnsanların özgürce fikirlerini ifade edebildikleri toplumlarda yaşamaya devam edip etmeme kararı bizim elimizde" diye konuştu.









Pelosi'nin ziyareti sonrası ipler gerilmişti

DW'ningöre, Çin ve Tayvan donanmalarına ait 10'dan fazla savaş gemisinin Tayvan Boğazı'nda birbirlerine çok yakın mesafeden geçtikleri ve Çin gemilerinin iki taraf arasındaki gayriresmi sınır hattını aştığı bildirildi. Tayvan Savunma Bakanlığı da, çok sayıdaÇin askeri gemisi ile uçak ve insansız hava aracının adaya ve Tayvan donanmasına yönelik saldırı simülasyonu yaptığını duyurdu. Bakanlık, uçak ve gemilerini Çin'in bu adımına "Uygun bir karşılık vermesi için" bölgeye gönderdiğini aktardı.Tayvan Başbakanı Su Tseng-chang, Pekin yönetiminin Tayvan Boğazı'ndaki barışı bozmak için, "Barbarca bir askeri harekat içinde olduğunu" dile getirdi.İsminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, Çin güçlerinin sınırı zorladığını ve Tayvan'ın Çin'in geçişini engellemek için gözlem amacıyla mümkün olduğunca yakınlarda kaldığını belirtti. Söz konusu kaynak, iki tarafın da itidal gösterdiğini kaydederek, açık denizde yapılan manevraları "kedi-fare" oyununa benzetti.Pazar günü Çin devlet televizyonunda konuşan bir yorumcu ise, Çin ordusunun artık Tayvan tarafında düzenli tatbikatlar yapacağını ve Çin'in birleşmesine yönelik tarihi misyonun gerçekleştirilebileceğini dile getirdi.Çin'in resmi Xinhua Haber Ajansı, geçen hafta Ada'nın altı ayrı bölgesine yönelik kapsamlı tatbikatın Pazar günü sona erdirilmesinin planlandığını duyurmuştu. Tayvan, Çin'den henüz tatbikatın bittiğine dair bir duyuru gelmediğini belirtirken, Tayvan Savunma Bakanlığı Pazar günü, Çin'e ait 66 uçağın ve 14 savaş gemisinin Tayvan Boğazı'nda ve etrafında aktif olduğunun tespit edildiğini duyurdu.Diğer yandan Tayvan Ulaştırma Bakanlığı, kendi hava sahasında uçuşlara uygulanan kısıtlamanın kademeli olarak kaldırıldığını bildirdi.Solomon adalarını ziyaret eden Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'dan ise Pasifik ülkelerine "demokrasi" uyarısı geldi. Ülke adı vermeden kimi dünya liderlerinin güç kullanımına ilişkin, "Bitmiş fikirleri yeniden canlandırma fikirleri olduğu" eleştirisinde bulunan Sherman, kimilerinin "Savaşın bedelini unuttuklarını veya geçmişten alınacak dersleri gözardı ettiklerini" ifade etti.ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, Pekin'in tüm uyarılarına rağmen geçen hafta Tayvan'a yaptığı ziyaret, Çin-Tayvan gerilimini tırmandırmıştı. Pelosi ve ailesine yaptırım uygulayacağınıaçıklayan Çin, ziyaretin hemen ardından Tayvan'ın çevresinde tatbikatlara başlamıştı.Daha önce ABD Başkanı Joe Biden, Çin Tayvan'a saldırdığı takdirde ABD'nin askeri müdahalede bulunacağını ifade etmişti.Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi, Tayvan'ın başkenti Taipei'de Tayvanlı yetkililer tarafından karşılandı - (02.08.2022)Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi, Tayvan'ın başkenti Taipei'de Tayvanlı yetkililer tarafından karşılandı - (02.08.2022)ABD Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi (sağdan dördüncü), Çin'den gelen tüm tehditlere rağmen Tayvan'a ziyarette bulunmuştuFotoğraf: Taiwan Ministry of Foreign Affairs/ZUMA/IMAGO1949'da Çin Cumhuriyeti'ni temsil eden milliyetçilerin Çin İç Savaşı'nı Mao Zedong liderliğindeki komünistlere karşı kaybettikten sonra kaçtığı Tayvan'da, bugün demokratik yollarla seçilmiş bir hükümet görevde bulunuyor. Tayvan, 1949'da kurulmadan önce de kendi yönetimine sahip olmasına rağmen Pekin tarafından Çin topraklarının bir parçası olarak görülüyor. 23 milyon nüfuslu ülke kendini bağımsız bir yapı olarak görüyor.