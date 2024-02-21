Telefondaki 'Mavi ışığa' dikkat :sağlık için 'saatli bomba'

Bütün gün ofiste güneşten uzak LED ışıklarının altında çalışmak ve her boş kalınan anda telefon ekranına bakmak... Artık son derece sıradan hale gelen bu iki rutin, vücudunuzu yavaş yavaş zehirliyor olabilir.

Bir araştırma, akıllı telefonların ve LED ofis aydınlatmasının yaydığı mavi ışığa uzun süre maruz kalmanın zehirli olabileceğini ortaya çıkardı. Bütün gün mavi ışığın altında ya da karşısında olmak vücudun normal fonksiyonlarını ve kan şekeri seviyelerinin dengesini bozabilir.

University College London'daki bilim insanları, bu ışığın saatli bombadan farksız olduğunu ve potansiyel olarak diyabete neden olabileceğini söylüyor. Profesör Glen Jeffery şunları söyledi:





"Güneş ışığının kırmızı ve mavi arasında bir dengesi var ama artık mavi ışığın hakim olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Biz göremesek de LED ışıklar mavi renge hakim ve neredeyse hiç kırmızı yok. Kırmızı olmaksızın mavi ışığa uzun süreli maruz kalmak, fizyolojiyi kötü etkiliyor ve uzun vadede diyabete neden olabilir.





1990 öncesinde hepimiz akkor aydınlatma kullanıyorduk; bu da güneş ışığına benzer bir mavi ve kırmızı dengesine sahipti. Ancak LED'lere geçişle hepimiz potansiyel sağlık sorunlarına sahibiz. Bu durum kısmen güneş ışığında daha fazla zaman geçirilerek düzeltilebilir."





'Mavi ışığa uzun süreli maruz kalma, kırmızı olmadan potansiyel olarak toksiktir.

'Mavi ışık tek başına fizyolojiyi kötü etkiliyor ve uzun vadede diyabete katkıda bulunabilecek ve sağlık sürelerini zayıflatabilecek kan şekerinin bozulmasına yol açabiliyor.

İngiltere'de yapılan araştırmada Bir milyondan fazla İngiliz'in bu duruma sahip olduğunun farkında olmadığı açıklandı





Araştırmacılar, aşırı mavi ışığın, hücrelere güç sağlamak için gereken enerjiyi üreten mitokondriyi bozduğunu buldu.

Bu, kan şekeri düzeylerini etkileyebilir ve yaşlanmaya katkıda bulunabilir.

Bir kişinin cildine 15 dakika boyunca kırmızı ışık tutmanın kan şekeri seviyelerini yeniden kontrol altına alabileceğini keşfettiler.

Araştırmacılar, aynı zamanda yaşlanma karşıtı tedavilerde de kullanılan 670 nm'lik kırmızı ışık kullandılar ve bunun hücrelerde enerji üretimini uyardığını ve glikoz tüketimini artırdığını buldular.

Bu, kan şekeri seviyelerinde yüzde 27,7'lik bir azalmaya yol açtı ve bu da diyabet için yeni bir tedavi türü sunabilir.

Dr Michael Powner şunları söyledi: 'Işığın mitokondrinin çalışma şeklini etkilediği ve bunun vücudumuzu hücresel ve fizyolojik düzeyde etkilediği açıktır.

'Çalışmamız, yemekten sonra kan şekeri seviyelerini düşürmek için 15 dakikalık tek bir kırmızı ışığa maruz kalmanın kullanılabileceğini gösterdi.

'Bu yazıda bu sadece sağlıklı bireylerde yapılmış olsa da, yemeklerden sonra vücuttaki potansiyel olarak zarar verici glikoz artışlarının azaltılmasına yardımcı olabileceğinden, ileride diyabet kontrolünü etkileme potansiyeline sahiptir.'

Journal of Biophotonics'te yayınlanan araştırmada, farklı ışık frekanslarına maruz kalan bireylerin kan şekeri düzeyleri izlendi.

Diğer çalışmalar mavi ışığın gözlere zarar verebileceğini göstermiştir.



Her ne kadar akıllı telefonlarda artık mavi ışığı azaltmak için 'gece modu' seçeneği yer alsa da çalışmalar, telefon ekranından yayılan mavi ışığın gözlere de zarar verdiğine dikkat çekti.

