Televizyon karşısında yemek yiyenlere uyarı

İşten eve geldikten sonra ekran karşısına geçip ayakları uzatıp koltuğa yayılarak yemek yemek pek çok kişinin gün içerisindeki en büyük hayali. Ancak yeni bir araştırma ne kadar sağlıklı olursanız olun, televizyon karşısında yemek yemenin daha fazla kilo aldırdığını ortaya çıkardı.





Yeni araştırmalar, ekran karşısında yemek yemenin, masa etrafında oturmaktan daha fazla kilo almaya yatkın hale getirdiğini gösteriyor.





Araştırmalar; en sevdiğiniz program karşısında oturduğunuzda dikkatinizin dağılması yüzünden, beyninizin belirli yiyecek veya içeceklerin yüksek yağ içeriğine sahip olduğunu algılamada zorlandığını gösteriyor.



