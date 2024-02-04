NASA Merkür'ün yeni fotoğrafını paylaştı

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) sosyal medya hesabından Merkür'ün fotoğraflarını paylaştı. Fotoğrafı, Sophie Ellis-Bextor'un hit parçası "Murder on the Dancefloor" şarkısından bir söz içeren yazıyla paylaştı.















2000 yapımı şarkı, Barry Keoghan'ın başrol oynadığı 2024 yapımı Saltburn filmin son sahnesinde kullanılması sayesinde popülerliğini artırdı.













NASA'nın gönderisine yanıt veren Sophie Ellis-Bextor şunları söyledi: "Böylesine muhteşem bir gezegenin yanında şarkımın anılmasından büyük gurur duyuyorum. Merkür Disko retorsunda"









Merkür, Güneş Sistemi'nde yer alan ve Güneş'e en yakın gezegendir.





İsmini Roma mitolojisindeki tanrıdan almıştır. Güneş Sistemi'nde dönme hareketini en hızlı gerçekleştiren gezegendir.





Yüzeyinde çok sayıda krater, vadiler ve düzensiz yüzey özellikleri bulunur.





Mariner 10 ve MESSENGER gibi uzay sondaları tarafından gönderilen veriler, Merkür'ün demir içeriğinin oldukça yüksek olduğunu gösteriyor.

Güneş rüzgarı nedeniyle yüzeyinde ince bir atmosfer tabakası vardır.









Merkür, çok ince bir atmosfere sahiptir ve esasen bir vakum gibidir.

Atmosferi, güneş rüzgarının etkisiyle sürekli olarak sürüklenir.





Merkür, gün ve gece arasındaki sıcaklık farkları çok büyük olan bir gezegendir.

Gündüzleri yüzey sıcaklıkları 430°C'ye kadar çıkabilirken, geceleyin -180°C'ye kadar düşebilir.

Uydu Görevleri:





Mariner 10 (1974-1975) ve MESSENGER (2004-2015) uzay sondaları, Merkür'ü detaylı bir şekilde inceleyerek birçok bilgi sağlamışlardır.









Merkür'ün dönme süresi, yörüngesindeki dönme süresi ile neredeyse aynı olduğu için bir günü 176 gün sürer ve bir yıl sadece 88 gündür. Ayrıca, Merkür'ün yüzeyi Güneş'e dönük olduğu için bir yüzey noktasında bir gün ve bir yıl boyunca sıcaklık ve ışık koşulları büyük değişiklik gösterir.









Merkür, Güneş Sistemi'ndeki diğer gezegenlerden farklı özelliklere sahip bir dünya ve astronomi çalışmalarında önemli bir konudur.