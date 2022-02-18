Temel Karamollaoğlu, iktidar medyasına sert çıktı

TV5’de katıldığı bir televizyon programında konuşan Karamollaoğlu, “Gazetelere bakıyorum, ‘vay canına’ diyorum. Nasıl bir memlekette yaşıyoruz. Bir tanesi bile o masada görüşülmemiş olmasına rağmen bunları ‘alınmış kararlar’ diye ilân ediyorlar. 8 tane taahhütte bulunulmuş! Ben Yeni Şafak’ın patronunu tanırım. Ahmet Bey’i. Ben Müslümanım. Ahmet Bey’in de Müslüman olduğuna inanıyorum; ama şunu bilsin, öbür dünyada ben onun yakasına yapışırım, bütün günahlarımı da onun omuzuna yüklerim. Sadece bunu basan değil, buna rıza gösteren o. Şaka mı yahu? Siz, bir gazeteyi alacaksınız, yalan ve iftira vesilesi yapacaksınız, ondan sonra da gidip beş vakit namaza, Cenab-ı Hakk’a elinizi açıp ‘Yarabbi bana yardım et’ diyeceksiniz. Arkadaş, ben hakkımı helâl etmem, bunları yazanların hiçbirisine. Ha, diyeceksin ki ‘Bunların umurunda mı?’ İşte zaten bizim geldiğimiz nokta orada düğümleniyor.” dedi.







GELDİKLERİ NOKTA; YALAN VE İFTİRA





Akit gazetesinin, “Zillet, 28 Şubat’ı hortlatma peşinde” şeklindeki manşetini de değerlendiren Karamollaoğlu, şunları söyledi: “Başına 28 Şubat’tan daha büyük taş düşsün derim ben. Ama bunlarda hakikaten Allah korkusu yok yahu! Hakikaten yok. 28 Şubat döneminde bize geldiler, üzerimize, Akit’in üzerine de gittiler. Ben, defalarca Karahasanoğlu’nu ziyaret ettim. Yanında olduğumuzu söyledim; ama bugün geldikleri noktaya bakın; yalan, iftira.”



