Temmuz ayı Hak İnsan Hakları İhlalleri raporu açıklandı

Temmuz ayında toplam 211 kişinin yaşam hakkı ihlal edildi. 146 işçi, iş cinayetleri sonucunda yaşamını yitirirken, 24 kadın öldürüldü, 15 mülteci de yaşamını yitirdi.







Rapora göre; 248 kişiye işkence ve kötü muamele yapıldı. Kötü muameleye maruz kalanlar, cezaevlerinde, hastane ve adliyelerde fiziksel şiddete uğradıklarını söyledi. Buna göre; 67 kişinin fiziksel/psikolojik şiddete maruz kaldığı, isteği dışında başka cezaevine gönderildiği, sağlık hakkının engellendiği, beslenme, yatak, sıcak su, iletişim haklarının verilmediği belirlendi.





Tanrıkulu'nun paylaştığı rapora göre, 4 gazeteci gözaltına alındı, 1 gazeteci hakkında soruşturma açıldı. Davalarda 1 gazeteci hapis/para cezasına mahkum edildi. Temmuz ayında haberlere ve yayınlara 226 erişim engeli geldi.





Polisin zor kullanarak müdahale ettiği basın açıklaması, bildiri dağıtma, protesto eylemi gibi 30 etkinlik ve eylemde 5’i çocuk 203 kişi gözaltına alındı, 10 kişi tutuklandı.





Ay içinde, 5 etkinlik, basın açıklaması, toplantı, gösteri, festival, tiyatro ya da film gösterimi valilikler, kaymakamlıklar tarafından engellendi, yasaklandı.