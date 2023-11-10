Tepkilerin odağındaki Yargıtay'dan açıklama!

Yargıtay 3. Ceza Dairesi Anayasa Mahkemesi tarafından TİP milletvekili Can Atalay hakkındaki 'hak ihlali' kararına uymayarak, AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuş ve bu kararı tepkiye yol açmıştı.





CHP lideri Özgür Özel durumu 'darbe' olarak nitelendirmiş ve direnme kararı aldıklarını açıklamıştı.





AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise "Anayasa Mahkemesi bu noktada maalesef birçok yanlışları da arka arkaya yapar hale geldi. Bu da bizi ciddi manada üzmektedir. Şu an itibarıyla Yargıtay’ın aldığı karar asla bir kenara atılamaz, itilemez" ifadelerini kullanmıştı.





Söz konusu krizin odağında olan Yargıtay'dan açıklama geldi. Yargıtay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer alıyor:







"Bizatihi Anayasayı korumak amacıyla kurulan Anayasa Mahkemesi, tartışmalara konu olan davada, Anayasa koyucunun iradesini yok sayarak Anayasa'nın 83'üncü maddesindeki atıf nedeniyle somut olaya uygulanması gereken 14'üncü maddesini işlevsiz bırakmıştır. Temel hak ve özgürlüklerin korunması, yalnızca Anayasa Mahkemesinin değil, tüm yargı organlarının görevidir."