Samanyolu Haber /Gündem / Test sayısı ve vaka sayısı düşüyor, Vefat sayısı artıyor /14 Mayıs 2021 19:59

Test sayısı ve vaka sayısı düşüyor, Vefat sayısı artıyor

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, semptom gösteren bin 102 hastayla birlikte 11 bin 394 yeni vaka tespit edilirken 242 kişi hayatını kaybetti.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 14 Mayıs Cuma gününün verilerine göre, 203 bin 73 testin yapılmasıyla toplam test sayısı 50 milyon 463 bin 16’ya ulaştı.

YENİ VAKA SAYISI 11 BİNİN ÜZERİNDE

Güncel verilere göre, semptom gösteren bin 102 hastayla birlikte 11 bin 394 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 5 milyon 95 bin 390’a çıktı. Can kaybı da 242 artarak 44 bin 301’e yükseldi.


2 BİN 670 AĞIR HASTA VAR

Bugün 37 bin 261 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 4 milyon 894 bin 24’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 4, ağır hasta sayısı 2 bin 670 oldu.
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