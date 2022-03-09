TFF 13 hakemin üzerini çizmişti! Mete Kalkavan hakemliği bıraktı

43 yaşındaki tecrübeli hakem Mete Kalkavan, Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu'nun ( MHK) açıkladığı ve sezonun kalanında görev yapamayacağı açıklanan 13 kişilik hakem listesinde olmamasına rağmen hakemliği bırakma kararını açıkladı.





NE OLMUŞTU?

Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken 13 isim ile yollarını ayırdığını açıklamıştı.





Yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de düdük çalan; Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkarılırken Özgür Yankaya sadece VAR hakemi olarak görev alacak.