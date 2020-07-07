TFF’den Serdar Aziz’e şok!

TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig’in geride kalan 30. haftasına ilişkin disiplin sevklerini açıkladı. Fenerbahçe’nin Göztepe’yi konuk ettiği maçta çift sarı karttan kırmızı kart gören Serdar Aziz ile Galatasaray’ın Trabzonspor’u ağırladığı maçta kırmızı kart gören Sofiane Feghouli de sevk edilen isimler arasında yer aldı.







TFF, Serdar Aziz’in “hakaret” nedeniyle PFDK’ya sevk edildiğini ifade etti. Öte yandan Denizlispor Gaziantep maçında Sumudica’nın hareketinden sonra sahaya su şişesi attığı görülen Başkan Ali Çetin ve idareci Fikret Onur da PFDK’ya tedbirli olarak sevk edildi. TFF, tedbirin kaldırılması talebini reddetti.