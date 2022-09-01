Samanyolu Haber /Gündem / TFF'deki toplantıya silahlı saldırı /01 Eylül 2022 19:27

TFF'deki toplantıya silahlı saldırı

Hamit Altıntop'un da yer aldığı toplantı sırasında Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki binasına silahlı saldırı düzenlendiği ve saldırıda tam 7 el ateş edildiği aktarıldı.

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki binasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında TFF Yönetim Kurulu'nun ise toplantı halinde olduğu ve saldırıda kimseinin yaralanmadığı aktarıldı. Cumhuriyet'te yer alan habere göre Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına silahlı saldırı düzenlendi. Yapılan silahlı saldırıda 7 el ateş edildiği ortaya çıktı.

Başkan Mehmet Büyükekşi'nin odasına yönelik yapılan saldırı sırasında, TFF Yönetim Kurulu toplantı halindeydi. Kurşunlardan biri yönetimde yer alan Ali Düşmez ile Hamit Altıntop'un arasına düştü.

TFF binasında başkanlık ofisi ve hemen alt katında bulunan yönetim kurulu odasına 7 kurşun isabet ettiği ifade edildi. Gerçekleştirilen saldırıda kimsenin yara almadığı ve kamera kayıtlarının incelendiği öğrenildi.

Riva Tesisleri'nin hemen yakınındaki derenin kenarından binaya ateş açıldığı ve 7 kurşun isabet ettiği ve olay yerine intikal eden güvenlik güçleri TFF binasındaki bütün kameraları incelemeye aldı. Saldırganların ise araçla olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.
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