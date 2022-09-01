TFF'deki toplantıya silahlı saldırı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki binasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında TFF Yönetim Kurulu'nun ise toplantı halinde olduğu ve saldırıda kimseinin yaralanmadığı aktarıldı.Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına silahlı saldırı düzenlendi. Yapılan silahlı saldırıda 7 el ateş edildiği ortaya çıktı.Başkan Mehmet Büyükekşi'nin odasına yönelik yapılan saldırı sırasında, TFF Yönetim Kurulu toplantı halindeydi. Kurşunlardan biri yönetimde yer alan Ali Düşmez ile Hamit Altıntop'un arasına düştü.TFF binasında başkanlık ofisi ve hemen alt katında bulunan yönetim kurulu odasına 7 kurşun isabet ettiği ifade edildi. Gerçekleştirilen saldırıda kimsenin yara almadığı ve kamera kayıtlarının incelendiği öğrenildi.Riva Tesisleri'nin hemen yakınındaki derenin kenarından binaya ateş açıldığı ve 7 kurşun isabet ettiği ve olay yerine intikal eden güvenlik güçleri TFF binasındaki bütün kameraları incelemeye aldı. Saldırganların ise araçla olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.