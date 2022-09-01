Oğuzhan ile Burak Yılmaz takım arkadaşı oldu

Fransa'da yaşadığı şampiyonluğun sonrasında Lille'den ayrılarak Hollanda ligi ekiplerinden Fortuna Sittard ile anlaşan Burak Yılmaz'ın ardından Oğuzhan Özyakup'un da bu takımın yolunu tuttuğu açıklandı.





On yıl boyunca Beşiktaş'ta top koşturan Oğuzhan'ın adı bir ara Antalyaspor ile de anılmıştı.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre kulübün internet sitesine konuşan Oğuzhan Özyakup, "Türkiye'de geçirdiğim yaklaşık 10 sezonun ardından Hollanda'ya geri dönmek istiyordum. Fortuna Sittard bana bu imkanı verdi. Artık her şeyimi bu kulübe verip takım arkadaşlarımla birlikte iyi bir sezon geçirmek istiyorum." ifadelerini kullandı. kulübün internet sitesine konuşan Oğuzhan Özyakup, "Türkiye'de geçirdiğim yaklaşık 10 sezonun ardından Hollanda'ya geri dönmek istiyordum. Fortuna Sittard bana bu imkanı verdi. Artık her şeyimi bu kulübe verip takım arkadaşlarımla birlikte iyi bir sezon geçirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.



